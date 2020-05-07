Топливная система автомобиля – одна из тех, от которых зависит динамика машины, ее экономичность и безотказность в пути. Соблюдение определенных правил поможет избежать преждевременных проблем на маршруте.
Практически все элементы топливной системы можно легко заменить в случае необходимости, но это всегда дорого и доступно не в каждом населенном пункте.
Именно в топливной системе кроется немало тонкостей, влияющих на работу двигателя – мощность, экономичность и экологическая чистота.
При этом некоторые из элементов выходят из строя не из-за естественного износа, а из-за загрязнения или неправильной эксплуатации. Поэтому поберечь топливную систему будет дешевле, чем преждевременно ремонтировать ее.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экономим топливо: главные правила экономичного вождения
- Качественное топливо. Первое правило – покупать бензин без ферроцена и других вредных компонентов, а дизтопливо – без механических включений. Для дизеля также важно, чтобы топливо соответствовало сезону, иначе в мороз фильтр забьется парафинами и двигатель заглохнет.
- Фильтры. Своевременная замена фильтров и сами фильтры высокого качества – еще одно обязательное условие. Не забывайте чистить или заменять фильтр-сетку на топливном насосе – у некоторых моделей она становится причиной непредвиденного отказа двигателя прямо в дороге.
- Промывка инжекторов. Форсунки бензинового впрыска следует регулярно (примерно каждые 30 тыс. км) промывать. Ультразвуковая очистка убирает загрязнения, которые нарушают параметры впрыска. Ведь бывает так, что эти нарушения лишь частичные, и водитель не замечает их на ходу – из-за чего возрастает расход горючего и ухудшается динамика.
Качество распыления топлива через форсунку (как бензина, так и дизеля) в первую очередь влияет на характеристики двигателя. Есть множество факторов, нарушающих правильность этого конуса.
- ГБО. При наличии на борту газового оборудования не забывайте про бензиновые компоненты топливной системы. Не пытайтесь сократить время работы двигателя на бензине, ведь это нужно для промывания бензиновых инжекторов бензином. Иначе в их распылителях (особенно летом) будут накапливаться смолистые отложения от бензина, который остался в форсунке и испарился. Не держите много топлива в баке, если расход его невелик: за несколько жарких месяцев из бензина испаряются легкие фракции – это ухудшает пусковые качества и способствует накоплению лаковых и смолистых отложений в системе. Для предотвращения этого можно заливать в бак специальные присадки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как сделать автомобиль более экономичным
- Вода в баке. Вода в топливный бак может попадать как вместе с горючим, так и из-за конденсации из воздуха. Влага провоцирует коррозию металлических деталей, а зимой может даже остановить двигатель из-за перекрытия трубопроводов льдом. Продаются специальные добавки (на основе спирта) в топливо, которые находят в баке воду, связывают ее и помогают сгореть вместе с топливом в цилиндрах.
- Уровень горючего. Когда-то считалось, что для сохранения топливного насоса нельзя ездить с почти пустым баком. На самом деле конструкция этого узла давно стала совершенной, и насос никогда не работает "на сухую".
Несмотря на стереотипы относительно ржавчины и мусора, именно вода является главной опасностью для двигателя из всех, которые могут скрываться в топливном баке.
Наконец посоветуем владельцам сильно подержанных машин время от времени обращаться к автомеханику с просьбой проинспектировать состояние топливопроводов и бака. Ведь топливо – и в первую очередь бензин – вещь довольно опасная, и его утечка может привести к пожару. А это уже касается не столько надежности и ресурса, сколько безопасности.
Рекомендация Авто24
Как и любая система нормального современного автомобиля, топливная не требует особой опеки – достаточно лишь заправляться на проверенных брендовых АЗС. Но это можно сказать лишь о новой или относительно свежей машине. Когда же возраст и пробег достигают серьезных цифр, то для продления ресурса и сохранения надежности автомобиля желательно соблюдать определенные правила – о которых, собственно, и идет речь выше.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Качественное топливо: что это значит