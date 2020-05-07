Топливная система автомобиля – одна из тех, от которых зависит динамика машины, ее экономичность и безотказность в пути. Соблюдение определенных правил поможет избежать преждевременных проблем на маршруте.

Практически все элементы топливной системы можно легко заменить в случае необходимости, но это всегда дорого и доступно не в каждом населенном пункте.

Именно в топливной системе кроется немало тонкостей, влияющих на работу двигателя – мощность, экономичность и экологическая чистота.

При этом некоторые из элементов выходят из строя не из-за естественного износа, а из-за загрязнения или неправильной эксплуатации. Поэтому поберечь топливную систему будет дешевле, чем преждевременно ремонтировать ее.

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Качественное топливо. Первое правило – покупать бензин без ферроцена и других вредных компонентов, а дизтопливо – без механических включений. Для дизеля также важно, чтобы топливо соответствовало сезону, иначе в мороз фильтр забьется парафинами и двигатель заглохнет.

Фильтры. Своевременная замена фильтров и сами фильтры высокого качества – еще одно обязательное условие. Не забывайте чистить или заменять фильтр-сетку на топливном насосе – у некоторых моделей она становится причиной непредвиденного отказа двигателя прямо в дороге.

Промывка инжекторов. Форсунки бензинового впрыска следует регулярно (примерно каждые 30 тыс. км) промывать. Ультразвуковая очистка убирает загрязнения, которые нарушают параметры впрыска. Ведь бывает так, что эти нарушения лишь частичные, и водитель не замечает их на ходу – из-за чего возрастает расход горючего и ухудшается динамика.

Качество распыления топлива через форсунку (как бензина, так и дизеля) в первую очередь влияет на характеристики двигателя. Есть множество факторов, нарушающих правильность этого конуса.

ГБО. При наличии на борту газового оборудования не забывайте про бензиновые компоненты топливной системы. Не пытайтесь сократить время работы двигателя на бензине, ведь это нужно для промывания бензиновых инжекторов бензином. Иначе в их распылителях (особенно летом) будут накапливаться смолистые отложения от бензина, который остался в форсунке и испарился. Не держите много топлива в баке, если расход его невелик: за несколько жарких месяцев из бензина испаряются легкие фракции – это ухудшает пусковые качества и способствует накоплению лаковых и смолистых отложений в системе. Для предотвращения этого можно заливать в бак специальные присадки.

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Вода в баке. Вода в топливный бак может попадать как вместе с горючим, так и из-за конденсации из воздуха. Влага провоцирует коррозию металлических деталей, а зимой может даже остановить двигатель из-за перекрытия трубопроводов льдом. Продаются специальные добавки (на основе спирта) в топливо, которые находят в баке воду, связывают ее и помогают сгореть вместе с топливом в цилиндрах.

Уровень горючего. Когда-то считалось, что для сохранения топливного насоса нельзя ездить с почти пустым баком. На самом деле конструкция этого узла давно стала совершенной, и насос никогда не работает "на сухую".

Несмотря на стереотипы относительно ржавчины и мусора, именно вода является главной опасностью для двигателя из всех, которые могут скрываться в топливном баке.

Наконец посоветуем владельцам сильно подержанных машин время от времени обращаться к автомеханику с просьбой проинспектировать состояние топливопроводов и бака. Ведь топливо – и в первую очередь бензин – вещь довольно опасная, и его утечка может привести к пожару. А это уже касается не столько надежности и ресурса, сколько безопасности.

Рекомендация Авто24

Как и любая система нормального современного автомобиля, топливная не требует особой опеки – достаточно лишь заправляться на проверенных брендовых АЗС. Но это можно сказать лишь о новой или относительно свежей машине. Когда же возраст и пробег достигают серьезных цифр, то для продления ресурса и сохранения надежности автомобиля желательно соблюдать определенные правила – о которых, собственно, и идет речь выше.

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