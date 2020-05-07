Паливна система автомобіля – одна з тих, від яких залежить динаміка машини, її економічність і безвідмовність у дорозі. Дотримання певних правил допоможе уникнути передчасних проблем на маршруті.
Практично усі елементи паливної системи можна легко замінити у випадку необхідності, але це не завжди дешево, та й доступно не в кожному населеному пункті.
Саме у паливній системі криється чимало тонкощів, що впливають на роботу двигуна – потужність, економічність та екологічну чистоту.
При цьому деякі з елементів виходять з ладу не внаслідок природнього зносу, а через забруднення або неправильну експлуатацію. Тож поберегти паливну систему буде дешевше, ніж передчасно ремонтувати її.
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- Якісне пальне. Найперше правило – купувати бензин без фероценів та інших шкідливих компонентів, а дизпаливо – без механічних включень. Для дизеля також важливо, аби пальне відповідало сезону, інакше в мороз фільтр заб’ється парафінами і двигун заглухне.
- Фільтри. Вчасна заміна фільтрів, і самі фільтри високої якості – ще одна обов’язкова умова. Не забувайте чистити або міняти фільтр-сітку на паливному насосі – у деяких моделей вона стає причиною непередбаченої відмови двигуна просто у дорозі.
- Промивка інжекторів. Форсунки бензинового впорскування варто регулярно (приблизно кожні 30-50 тис. км) промивати. Ультразвукове очищення прибирає забруднення, які порушують параметри впорскування. Адже буває так, що ці порушення лише часткові, і водій не помічає їх на ходу – через це зростає витрата пального і погіршується динаміка.
Якість розпилювання пального через форсунку (як бензину, так і дизеля) в першу чергу впливає на характеристики двигуна. Є чимало факторів, що порушують правильність конусу розпилу.
- ГБО. При наявності на борту газового обладнання не забувайте про бензинові складові паливної системи. Не намагайтеся скоротити час роботи двигуна на бензині, адже це потрібно і для промивання бензинових інжекторів бензином. Інакше в їхніх розпилювачах (особливо влітку) будуть накопичуватись смолянисті відкладення від бензину, що залишився у форсунці і випарувався. Не тримайте багато бензину у баку, якщо витрата його невелика: за кілька спекотних місяців з бензину випаровуються легкі фракції – це погіршує пускові якості і сприяє накопиченню лакових та смолистих відкладень у системі. Для запобіганню цьому можна заливати у бак спеціальні присадки.
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- Вода у баку. Вода у паливний бак може потрапляти як разом з пальним, так і через конденсацію з повітря. Волога провокує корозію металевих деталей, а взимку може навіть зупинити двигун через перекриття трубопроводів кригою. Продаються спеціальні добавки (на основі спирту) у пальне, які знаходять у баку воду, зв’язують її и допомагають згоріти разом з паливом у циліндрах.
- Рівень пального. Колись вважалося, що для збереження паливного насоса не можна їздити з майже порожнім баком. Насправді конструкція цього вузла давно стала досконалішою, і насос ніколи не працює “на суху”.
Незважаючи на стереотипи щодо іржі та сміття, саме вода є головною небезпекою для двигуна з усіх, що можуть ховатися у паливному баку.
Насамкінець порадимо власникам добряче вживаних машин час від часу звертатися до автомеханіка з проханням проінспектувати стан паливопроводів і бака. Адже паливо – і в першу чергу бензин – річ доволі небезпечна, і його витік може призвести до пожежі. А це вже стосується не стільки надійності і ресурсу, скільки безпеки.
Рекомендація Авто24
Як і кожна система нормального сучасного автомобіля, паливна не потребує особливої опіки – достатньо лише заправлятися на перевірених брендових АЗС. Але це можна сказати лише стосовно нової або відносно свіжої машини. Коли ж вік і пробіги досягають поважних цифр, то для продовження ресурсу і збереження надійності автомобіля бажано дотримуватись певних правил – про які, власне, і йдеться вище.
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