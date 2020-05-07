Паливна система автомобіля – одна з тих, від яких залежить динаміка машини, її економічність і безвідмовність у дорозі. Дотримання певних правил допоможе уникнути передчасних проблем на маршруті.

Практично усі елементи паливної системи можна легко замінити у випадку необхідності, але це не завжди дешево, та й доступно не в кожному населеному пункті.

Саме у паливній системі криється чимало тонкощів, що впливають на роботу двигуна – потужність, економічність та екологічну чистоту.

При цьому деякі з елементів виходять з ладу не внаслідок природнього зносу, а через забруднення або неправильну експлуатацію. Тож поберегти паливну систему буде дешевше, ніж передчасно ремонтувати її.

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Якісне пальне . Найперше правило – купувати бензин без фероценів та інших шкідливих компонентів, а дизпаливо – без механічних включень. Для дизеля також важливо, аби пальне відповідало сезону, інакше в мороз фільтр заб’ється парафінами і двигун заглухне.

Фільтри . Вчасна заміна фільтрів, і самі фільтри високої якості – ще одна обов’язкова умова. Не забувайте чистити або міняти фільтр-сітку на паливному насосі – у деяких моделей вона стає причиною непередбаченої відмови двигуна просто у дорозі.

Промивка інжекторів. Форсунки бензинового впорскування варто регулярно (приблизно кожні 30-50 тис. км) промивати. Ультразвукове очищення прибирає забруднення, які порушують параметри впорскування. Адже буває так, що ці порушення лише часткові, і водій не помічає їх на ходу – через це зростає витрата пального і погіршується динаміка.

Якість розпилювання пального через форсунку (як бензину, так і дизеля) в першу чергу впливає на характеристики двигуна. Є чимало факторів, що порушують правильність конусу розпилу.

ГБО. При наявності на борту газового обладнання не забувайте про бензинові складові паливної системи. Не намагайтеся скоротити час роботи двигуна на бензині, адже це потрібно і для промивання бензинових інжекторів бензином. Інакше в їхніх розпилювачах (особливо влітку) будуть накопичуватись смолянисті відкладення від бензину, що залишився у форсунці і випарувався. Не тримайте багато бензину у баку, якщо витрата його невелика: за кілька спекотних місяців з бензину випаровуються легкі фракції – це погіршує пускові якості і сприяє накопиченню лакових та смолистих відкладень у системі. Для запобіганню цьому можна заливати у бак спеціальні присадки.

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Вода у баку . Вода у паливний бак може потрапляти як разом з пальним, так і через конденсацію з повітря. Волога провокує корозію металевих деталей, а взимку може навіть зупинити двигун через перекриття трубопроводів кригою. Продаються спеціальні добавки (на основі спирту) у пальне, які знаходять у баку воду, зв’язують її и допомагають згоріти разом з паливом у циліндрах.

Рівень пального. Колись вважалося, що для збереження паливного насоса не можна їздити з майже порожнім баком. Насправді конструкція цього вузла давно стала досконалішою, і насос ніколи не працює “на суху”.

Незважаючи на стереотипи щодо іржі та сміття, саме вода є головною небезпекою для двигуна з усіх, що можуть ховатися у паливному баку.

Насамкінець порадимо власникам добряче вживаних машин час від часу звертатися до автомеханіка з проханням проінспектувати стан паливопроводів і бака. Адже паливо – і в першу чергу бензин – річ доволі небезпечна, і його витік може призвести до пожежі. А це вже стосується не стільки надійності і ресурсу, скільки безпеки.

Рекомендація Авто24

Як і кожна система нормального сучасного автомобіля, паливна не потребує особливої опіки – достатньо лише заправлятися на перевірених брендових АЗС. Але це можна сказати лише стосовно нової або відносно свіжої машини. Коли ж вік і пробіги досягають поважних цифр, то для продовження ресурсу і збереження надійності автомобіля бажано дотримуватись певних правил – про які, власне, і йдеться вище.

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