Чому обіцяна автовиробником витрата пального на ділі часто виявляється більшою? Іноді виключно тому, що водій неправильно керує автомобілем. Існує декілька простих прийомів економічного водіння.

Нічого складного в економічному водінні немає, деякі водії так їздять з самого початку своєї практики, часом і не здогадуючись про свою заощадливість.

Не “перекручуйте” двигун. Найбільш економічні оберти для більшості масових (бензинових і дизельних) моторів – 1500 – 2500 об./хв. Намагайтеся переключати передачі вгору, не розкручуючи двигун вище цього діапазону. Але на підйомах, на повністю завантаженій машині та при обгонах вам доведеться відступати від цього правила. При рушанні з місця теж не варто виводити двигун на оберти більше 2500 – 3000 об./хв.

На сучасних моделях авто часто є індикатор, який підказує момент перемикання передачі вгору. Орієнтовані вони саме на досягнення економії, а не динаміки.

Розганяйте енергійно, коротко і в один прийом. Кожне прискорення – це додаткові грами пального, і розгон не має бути затягнутим. Проте, і тиснути акселератор в підлогу теж не варто. При тому не слід прискорюватись ступінчасто: давши “газу”, перемикайте відповідно передачі і відразу досягайте швидкості, на якій плануєте продовжувати рух тривалий час.

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Якісне пальне. Використовуйте якісний бензин, дизпаливо та газ, адже пальне з невідповідним октановим або цетановим числом не дасть вашому мотору працювати з повною віддачею, а це викликає перевитрату. Крім того, пальне з несертифікованими домішками скорочує термін служби інжекторів і свічок запалювання, а це - реальні витрати на ремонт.

Правильно рухайтесь накатом. Коли машина котиться з гори при відпущеному акселераторі і одній з вищих увімкнених передач, електроніка геть перекриває надходження палива в циліндри. А якщо машина котиться на нейтралі, споживання пального є, хоча й невелике – для роботи двигуна на холостому ходу. Автомобілів с автоматичними трансмісіями це не стосується.

У багатьох великих містах рух організовано за принципом “зеленої хвилі”, аби водії менше стояли на світлофорах та економили на пальному.

Плануйте рух на кількасот метрів вперед. Слідкуйте за трафіком і дорожньою інфраструктурою попереду вас. Немає сенсу розганятися до 4-5-ї передачі, якщо через 100 м на вас чекає червоний сигнал світлофора або перехрестя із затором. Краще спокійно підкотитися до місця, це все одно доведеться уповільнюватися. Так само не варто обганяти, скажімо, неквапливий автобус за кількадесят метрів від зупинки громадського транспорту: краще триматись одну-дві хвилини позаду тихохода, доки він заїде на зупинку, щоби забрати пасажирів – і таким чином дорога перед вами звільниться без додаткових витрат на це з вашого боку. А велика вантажівка може сама звільнити вам смугу на найближчому підйомі, де траса отримає додаткову смугу.

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Стратегія маршруту. Будуйте свій маршрут таким чином, щоб уникати стояння у пробках, численних перехресть та світлофорів. Замість короткого маршруту з рваним ритмом руху краще проїхати трохи більше, але з мінімумом зупинок і без перемикання передач. Нагадаємо, для більшості сучасних автомобілів сімейного сегменту найбільш економічна швидкість – 80 – 90 км/год на вищий передачі.

Для більшої економічності треба обирати маршрут з найменшою кількістю транспорту та перехресть.

Підпорядкуйте ідеї економії палива стратегію ваших покупок для машини. Деякі бренди випускають шини з низьким коефіцієнтом опору котінню, а енергозберігаючі оливи є в лінійках ледь не кожного виробника ПММ. Разом з відмовою від громіздких антен та рейлінгів на даху це може дати хай невелику, але таки помітну прибавку до економії.

Рекомендація Авто24

Якщо витрати на паливо для вас є актуальним питанням, доведіть прийоми економічного водіння до автоматизму – так, щоб економічна їзда не вимагала від вас ніякого напруження, щоб вона стала вашим природнім стилем. Попутно ваше керування стане більш безпечним.

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