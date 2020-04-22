Почему обещанный автопроизводителем расход топлива на деле часто оказывается больше? Иногда исключительно потому, что водитель неправильно управляет автомобилем. Собственно, владение приемами экономичного вождения никому не помешает.

Ничего сложного в экономичном вождении нет, некоторые водители ездят экономично с самого начала своей практики, порой и не догадываясь о своей бережливости.

Не перекручивайте двигатель. Наиболее экономичные обороты для большинства массовых (бензиновых и дизельных) моторов – 1500–2500 об./мин. Старайтесь переключать передачи вверх, не раскручивая двигатель выше этого диапазона. Но на подъемах, на полностью загруженной машине и при обгонах вам придется отступать от этого правила. При трогании с места тоже не стоит выводить двигатель на обороты более 2500–3000 об./мин.



На современных моделях авто часто есть индикатор, который подсказывает момент переключения передачи вверх. При том они ориентированы именно на достижение экономичности, а не динамики.

Разгоняйтесь энергично, коротко и за один прием. Каждое ускорение – это дополнительные граммы топлива, потому разгон не должен быть затянутым. Однако и давить акселератор в пол тоже не стоит. При этом не следует ускоряться поэтапно: дав “газу”, переключайте соответствующие передачи и сразу достигайте скорости, на которой планируете продолжать движение длительное время.

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Правильно двигайтесь накатом. Когда машина катится с горки при отпущенном акселераторе и на включенной одной из высших передач, электроника полностью перекрывает поступление топлива в цилиндры. А если машина катится на нейтралке, расход топлива есть, хотя и небольшой – для работы двигателя на холостом ходу (машин с автоматическими трансмиссиями это не касается).

Во многих крупных городах движение организовано по принципу “зеленой волны”, чтобы водители меньше стояли на светофорах и экономили на горючем.

Качественное топливо. Используйте качественный бензин, дизтопливо и газ, ведь горючее с несоответствующим октановым или цетановым числом не даст вашему мотору работать с полной отдачей, что вызовет перерасход. Кроме того, топливо с несертифицированными примесями сокращает срок службы инжекторов и свечей зажигания, а это – реальные расходы на ремонт.

Планируйте движение на несколько сотен метров вперед. Следите за трафиком и дорожной инфраструктурой впереди вас. Нет смысла разгоняться до 4–5-й передачи, если через 100 м вас ждет красный сигнал светофора или перекресток с затором. Лучше спокойно подкатиться к месту, где все равно придется замедляться. Также не стоит обгонять, скажем, неторопливый автобус в нескольких десятках метров от остановки общественного транспорта: лучше задержаться на одну-две минуты позади тихохода, пока он заедет на остановку, и таким образом дорога перед вами освободится без дополнительных затрат с вашей стороны. А большой грузовик может сам освободить вам полосу на ближайшем подъеме, где трасса получит дополнительную полосу справа.

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Стратегия маршрута. Стройте свой маршрут таким образом, чтобы избегать стояния в пробках, многочисленных перекрестков и светофоров. Вместо короткого маршрута с рваным ритмом движения лучше проехать немного больше, но с минимумом остановок и без переключения передач. Напомним, для большинства современных автомобилей семейного сегмента наиболее экономичная скорость – 80–90 км/ч на высшей передаче.

Для большей экономичности надо выбирать маршрут с наименьшим количеством транспорта и перекрестков.

Также можно подчинить идее экономии топлива стратегию ваших покупок для машины. Некоторые бренды выпускают шины с низким коэффициентом сопротивления качению, а энергосберегающие масла есть в линейках едва не каждого производителя ГСМ. Вместе с отказом от громоздких антенн и рейлингов на крыше это может дать пусть небольшую, но заметную прибавку к экономии.

Рекомендация Авто24

Если затраты на топливо для вас являются актуальным вопросом, доведите приемы экономичного вождения до автоматизма – так, чтобы экономичная езда не требовала от вас никакого напряжения, чтобы она стала вашим естественным стилем. Попутно ваше управление станет более безопасным.

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