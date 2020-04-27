Звісно, відверто несправна машина споживатиме пальне просто в нереальних об’ємах, але тут ми поговоримо про інше. Отже, як знизити апетит в цілому нормальної машини, яка здається справною?

Насправді вживане авто нерідко має комплекс дрібних негараздів, які впливають в числі іншого і на витрату пального. І тут важливо вживати “заходи економії” комплексно, аби ефект був максимально помітним.

Справа техніки

Спочатку зробіть найпростіше – приведіть машину до її первинного технічного стану. Довести ненову машину до ідеалу стане в чималеньку суму, але можна вибрати лише те, що справді відбивається на паливному апетиті.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Економимо пальне: головні правила економічного водіння

Паливна система. Перше діло – промити та обслужити інжектори (форсунки), це стосується і бензинових, і дизельних двигунів. Через неправильне розпилення пального його витрата завжди зростає. Поміняйте паливні фільтри, перевірте тиск в паливній магістралі – можливо, насос недодає тиску. Якщо у вас машина з карбюратором, то він сам по собі – величезне поле для налагоджень з точки зору економічності.

Забруднені інжектори (і бензин, і дизель) – перше, що перевіряють, коли постає питання економії. Жодна форсунка на фото не працює правильно.

Запалювання Свічки з обгорілими або вкритими нагаром електродами – ще один обов’язковий атрибут перевитрати бензину. Електроди та ізолятор мають бути почищені, зазор відрегульовано, хоча в ідеалі краще купити нові свічки – разом із свічковими дротами. А по тому радимо звернутись до професійного діагноста, який перевірить роботу котушок і системи запалювання в цілому.

Датчики . При нагоді попросіть діагноста звернути увагу на датчики двигуна. Буває, що при відмові одного з них автомобіль продовжує їздити, хоча і в так званому аварійному режимі ЕБУ– тобто з перевитратою бензину чи дизпалива і з втратою потужності.

Температурний режим. Для отримання штатних характеристик двигуна він має бути прогрітим до робочої температури – прослідкуйте за справністю термостату. Для швидшого виходу на робочу температуру корисно відновити (або облаштувати) утеплювач капоту.

Ходова. Автомобіль, який погано котиться, споживає більше пального. Тому у вашої машини мають бути правильні кути встановлення коліс (сходження і розвал), відрегульовані підшипники. Важлива річ – гальмівні колодки дискових механізмів, які на старій машині часом не відходять від диску, постійно пригальмовуючи його. Тиск у шинах має бути як мінімум максимальним з рекомендованого автовиробником діапазону, а за великого прагнення до економії можна додати 0,2 атм – але не більше!

Аеродинамічний обвіс – неоднозначний засіб впливу на обтічність. Справді знижують витрати на пальне лише дорогі фірмові комплекти, та й те лише на великій швидкості.

Комплектація

Чіп-тюнінг. Реальний крок до економії – перепрограммування блока управління двигуна. Щоправда, разом з переходом на економні паливні карти машина втратить динаміку, і вам доведеться з цим змиритися – інакше у спробі досягти колишньої жвавості на високих обертах ви знову таки вийдете на перевитрату.

Енергозберігаючі шини. Шини з енергозберігаючої лінійки одного із світових виробників зроблять свій невеликий, але важливий внесок у вашу копилку економії – врахуйте це, коли будете обирати нову гуму.

Енергозберігаючі мастила. Так само і моторна олива: на ній одній багато не заощадити, але в сумі з іншими удосконаленнями ці відсотки матимуть свою вагу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як зробити електромобіль своїми руками за кількасот доларів

Зайве з багажника . Звільніть машину від зайвого вантажу, який постійно мандрує з вами: суперпотужного 5-тонного домкрата, пікнікової сокири, мангала, комплекту інструменту для капремонту двигуна, каністр із запасом палива та води – навіщо возити із собою?

Зайве ззовні. Позбудьтеся зовнішніх аксесуарів, які погіршують аеродинаміку: верхній багажник, величезну антену, нештатні громіздкі дзеркала, можливо, рейлінги. Аж ніяк не корисні для економії палива різного роду тюнінгові спойлери (почитайте при нагоді, що означає це слово): антикрила, вітровики, “мухобійки”, бризковики.

Оснащення автомобіля ГБО – гарантований спосіб знизити витрати на паливо. Скраплений пропан-бутан продається й на шановних брендових АЗК.

Радикально

Якщо ви плануєте проїздити на вашій бензиновій машині ще кілька років, і якщо вона не укомплектована суперскладним двигуном, устаткуйте її газобалонним обладнанням. За діючого в Україні балансу цін на А-95 і на пропан-бутан ви будете економити 40 – 50 % коштів при кожній заправці. Окупається ГБО навіть при помірних пробігах доволі швидко, в цьому можна переконатися за допомогою калькуляторів на сайтах спеціалізованих СТО.

Рекомендація Авто24

Зробити більш економічним новий (або майже новий) автомобіль важче, ніж добряче підтоптаний – навряд чи варто робити йому чип-тюнінг та вдосконалювати аеродинамічний обвіс. Але перехід на економічний стиль керування може суттєво вплинути на реальний апетит навіть нового авто. І тим більше це буде ефективним засобом для власника вживаної машини.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що краще – бензин чи дизель: який вибрати двигун