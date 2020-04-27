Конечно, откровенно неисправная машина будет потреблять горючее просто в нереальных объемах, но здесь мы поговорим о другом. Итак, как снизить аппетит вполне нормальной машины, которая в целом кажется исправной?

На самом деле подержанное авто нередко имеет комплекс мелких неполадок, которые влияют, в числе прочего, и на расход топлива. И здесь важно принимать “меры экономии” комплексно, чтобы эффект был максимально заметным.

Дело техники

Сначала сделайте самое простое – приведите машину к ее первичному техническому состоянию. Довести неновую машину до идеала обойдется в немаленькую сумму, но можно выбрать только то, что действительно отражается на топливном аппетите.

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Топливная система. Первое дело – промыть и обслужить инжекторы (форсунки), это касается и бензиновых, и дизельных двигателей. Из-за неправильного распыления топлива его расход всегда растет. Поменяйте топливные фильтры, проверьте давление в топливной магистрали – возможно, насос недодает давления. Если у вас машина с карбюратором, то он сам по себе – огромное поле деятельности для настроек с точки зрения экономичности.

Загрязненные инжекторы (и бензин, и дизель) – первое, что проверяют, когда встает вопрос экономии. Ни одна форсунка на фото не работает правильно.

Зажигание. Свечи с обгоревшими или покрытыми нагаром электродами – еще один обязательный атрибут перерасхода бензина. Электроды и изолятор должны быть почищены, зазор отрегулирован, хотя в идеале лучше купить новые свечи – вместе со свечными проводами. А после этого советуем обратиться к профессиональному диагносту, который проверит работу катушек и системы зажигания в целом.

Датчики. При случае попросите диагноста обратить внимание на датчики двигателя. Бывает, что при отказе одного из них автомобиль продолжает ездить, хотя и в так называемом аварийном режиме ЭБУ – то есть с перерасходом бензина или дизтоплива и с потерей мощности.

Температурный режим. Для получения штатных характеристик двигателя он должен быть прогретым до рабочей температуры – проследите за исправностью термостата. Для более быстрого выхода на рабочую температуру полезно восстановить (или устроить с нуля) утеплитель капота.

Ходовая. Автомобиль, который плохо катится, потребляет больше горючего. Поэтому у вашей машины должны быть правильные углы установки колес (схождение и развал), отрегулированы подшипники. Важный нюанс – тормозные колодки дисковых механизмов, которые на старой машине иногда не отходят от диска, постоянно притормаживая его. Давление в шинах должно быть как максимальным из рекомендованного автопроизводителем диапазона, а при большом стремлении к экономии можно добавить 0,2 атм – но не более!

Аэродинамический обвес – неоднозначное средство воздействия на обтекаемость. В самом деле снижают расходы на топливо только дорогие фирменные комплекты, да и то лишь на большой скорости.

Комплектация

Чип-тюнинг. Реальный шаг к экономии – перепрограммирование блока управления двигателя. Правда, вместе с переходом на экономные топливные карты машина потеряет динамику, и вам придется с этим смириться – иначе в попытке достичь прежней резвости на высоких оборотах вы опять таки выйдете на перерасход.

Энергосберегающие шины из “зеленой” линейки одного из мировых производителей сделают свой небольшой, но важный вклад в вашу копилку экономии – учтите это, когда будете выбирать новую резину.

Энергосберегающие масла. Так же и моторное масло: на нем одном много не сэкономить, но в сумме с другими усовершенствованиями эти проценты будут иметь свой вес.

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Лишнее из багажника. Освободите машину от лишнего груза, который постоянно путешествует с вами: супермощный 5-тонный домкрат, пикниковый топор, мангал, комплект инструмента для капремонта двигателя, канистры с запасом топлива и воды – зачем возить это с собой?

Излишне извне. Избавьтесь от внешних аксессуаров, которые ухудшают аэродинамику: верхний багажник, огромная антенна, нештатные громоздкие зеркала, возможно, рейлинги. Отнюдь не полезны для экономии топлива разного рода тюнинговые спойлеры( почитайте при случае, что означает это слово): антикрылья, ветровики, мухобойки, брызговики.

Оснащение автомобиля ГБО – гарантированный способ снизить затраты на топливо. Сжиженный пропан-бутан продается и на уважаемых брендовых АЗК.

Радикально

Если вы планируете проездить на вашей бензиновой машине еще несколько лет, и если она не укомплектована суперсложным двигателем, оборудуйте ее газобаллонным оборудованием. При существующем в Украине балансе цен на А-95 и на пропан-бутан вы будете экономить 40 – 50% средств при каждой заправке. Окупается ГБО даже при умеренных пробегах довольно быстро, в этом можно убедиться с помощью калькуляторов на сайтах специализированных СТО.

Рекомендация Авто24

Сделать более экономичным новый (или почти новый) автомобиль труднее, чем изрядно потрепанный – вряд ли стоит делать ему чип-тюнинг и совершенствовать аэродинамический обвес. Но переход на экономичный стиль управления может существенно повлиять на реальный аппетит даже нового авто. И тем более это будет эффективным средством для владельца подержанной машины.

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