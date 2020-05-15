Вивчаємо переваги пального, виробленого на білоруських заводах, що продається в українській мережі АЗК upg.

В Європі та Україні цінують білоруське пальне, і недаремно. Адже воно відповідає не лише українським, а значно вищим європейським стандартам і поставляється у країни ЄС.

В Білорусі працює два великих нафтопереробних заводи – Мозирський та "Нафтан", що входять в Білоруську нафтову компанію. Найбільшими їх акціонерами є Республіка Білорусь. Це величезні нафтопереробні заводи, які здатні переробити по 14-15 млн т нафти в рік. І хоча підприємства були побудовані ще в радянські роки, останнім часом на них була проведена модернізація, яка дозволила випускати продукцію за європейськими стандартами.

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Сучасне обладнання було закуплене білоруською владою, а якість продукції жорстко контролюється. Завдяки реконструкції вдалось добитись настільки високої якості переробки, що рівень сірки, яка зазвичай висока в сибірській нафті, після переробки на білоруських НПЗ вдвічі нижча за норми, прийняті в Україні. Ще один показник якості переробки – відсутність присадок, які підвищують октанове число. Такі присадки, які використовують інші виробники, погано впливають на роботу та довговічність паливної системи автомобілів. Натомість білоруське пальне без присадок забезпечує стабільну та довгу роботу двигунів.

Більше того, Мозирський НПЗ виготовляє найбільш якісні бензини – з октановим числом 98 та 100, призначені для спортивних автомобілів.

Беззаперечне підтвердження якості білоруського пального в тому, що близько половини його надходить на експорт, причому переважно в країни ЄС та Україну. Без належної якості європейські партнери не дозволили б постачання пального на свої ринки.

Українська мережа автозаправних станцій upg реалізує на своїх заправках виключно пальне білоруських нафтопереробних заводів. Адже компанія є генеральним партнером Білоруської нафтової компанії і навіть розвиває мережу АЗК під цим брендом. Така політика дозволяє витримувати стабільно високу якість та низькі ціни. Адже через закупку у одного виробника великих обсягів пального можна отримати вигідні ціни, які за відсутності посередників на АЗС upg пропонуються українським споживачам.

Стабільна якість забезпечується завдяки вивіреній логістиці, коли пальне від різних заводів не змішується в ємностях на нафтобазах та бензовозах на шляху до АЗК. Окрім того, під час доставки та реалізації діє система перевірки якості на кожному логістичному етапі.

Таким чином, все пальне, що реалізується в мережі АЗК upg, відповідає не лише українському, але й більш жорсткому євростандарту.

Наприклад, в бензині у п’ять разів менший за прийняті в Україні норми вміст бензолу (токсичного і сильного розчинника). Окрім того, вдвічі менша концентрація фактичних смол (впливають на зношування двигуна і утворення нагару), вп'ятеро менше сірки (з часом призводить до корозії деталей).

Дизельне пальне теж має мінімальний вміст сірки, а також поліциклічних ароматичних вуглеводів, у ньому завжди сталий показник цитанового числа та висока стійкість до низьких температур.

Всі ці показники сприяють тому, що автомобіль, який регулярно заправляється білоруським пальним, менше його споживає, а паливна аппаратура служить довше.

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Ще одна важлива складова використання якісного білоруського пального – менше забруднення навколишнього середовища.

Таким чином, заправляючись у мережі АЗК upg, ви не лише заощаджуєте власні кошти, але й дбаєте про захист як свого авто, так і довкілля.