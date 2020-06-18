Сьогодні українським автомобілістам їздити на газі стало дешевше ніж на бензині, дизелі і навіть електриці. Причина - через лояльні ціни на блакитне пальне, адже його літр коштує майже вдвічі менше ніж, літр 95-го бензину.

За рахунок вартості автомобільного газу в активного водія газобалонне обладнання окуповується менше ніж за рік. Але економія може обернутися ремонтом, якщо заправляти неякісний газ. То як же правильно обирати газ для свого автомобіля?

Найголовніше правило – потрібно оминати сумнівні заправки і заправлятися лише на великих АЗК. Причина в тому, що великі “гравці” паливного ринку купують газ європейської якості у перевірених постачальників. Наприклад, мережа upg заправляє своїх клієнтів якісним білоруським газом, який отримують під час переробки нафти. Це дає свої переваги, адже газ виконує функцію первинного пального, з якого він отриманий. Таким чином, газ на upg має октанове число 95, тобто таке ж, як і бензин. Пальне, вироблене на модернізованому обладнанні Мозирського НПЗ, відповідає міжнародним стандартам і, на відміну від українського, є більш екологічно чистим. Тому він краще зберігає двигун вашого авто.

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Як відомо, автомобільний газ складається з суміші пропану й бутану. І в залежності від сезону важливо дотримуватися правильних пропорцій. Влітку це приблизно 40 відсотків пропану і 60% бутану, а взимку навпаки – 60% : 40%. Адже чим більше пропану в газі, тим вищий тиск насичених парів і тим кращі пускові якості, а отже й робота паливної апаратури. А ще якісного газу машина спалює менше і при цьому уникає утворення осаду і позбавляє необхідності чищення форсунок.

Мережі upg, яка є Генеральним партнером Білоруської нафтової компанії в Україні, вдається втримати нижчу ціну газу, ніж в середньому по ринку, адже компанія імпортує великі обсяги пального і працює без посередників.

До того ж знайти заправку з якісним газом тепер простіше. Мережа upg стрімко розвивається та налічує 66 автозаправні комплекси по всій Україні. Якісне пальне тут також можна купувати дешевше, придбавши його онлайн. При цьому пальне нараховується на бонусний рахунок UPGgood та зберігається на ньому протягом 6 місяців.

Тож сьогодні газ залишається найдешевшим пальним для автомобілів, навіть незважаючи на додаткові витрати зі встановлення ГБО. А наявність розгалужених мереж АЗК дозволяє заправляти виключно якісне пальне.

Нагадаємо, що автогаз не буде дорожчати чекрез зміну податків принаймні до кінця 2020 року.