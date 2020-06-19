Neste створює технології, які дозволять відмовитися від нафти при виробництві пального

Фінська компанія Neste запускає новий дослідницький проект, спрямований на розробку стійких і глобально масштабованих технологій з виробництва транспортного палива, хімікатів і полімерів без використання сирої нафти.

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Вони будуть засновані на застосуванні відновлюваної сировини. Такої, як відходи лісового та сільського господарства, муніципальні відходи, водорості, пластикові відходи і діоксид вуглецю (CO2).

Комерціалізація таких видів сировини вимагає довгострокових досліджень і розробки нових ланцюжків створення вартості. У цьому питанні Neste отримала підтримку свого проекту від фонду Business Finland. Крім того, вона буде співпрацювати з іншими компаніями, науково-дослідними інститутами та університетами.

«Наша інноваційна діяльність спрямована на оновлення існуючих підприємств і розробку нових сировинних і технологічних рішень для [виробництва] транспортних палив, а також хімікатів і полімерів, - каже Ларс Пітер Ліндфорс, старший віце-президент з інновацій в Neste. - Ми розглядаємо в якості сировини відпрацьований вуглець, що дозволить замінити сиру нафту. Лігноцелюлоза може забезпечити великий запас сировини з сільськогосподарських і лісових відходів і залишків. Муніципальні тверді відходи і пластикові відходи також є перспективними джерелами сировини, які будуть використовуватися в недалекому майбутньому».

Нові рішення мають великий потенціал в глобальному масштабі і можуть значно скоротити використання сирої нафти при виробництві транспортних палив вже до 2040 р, прогнозують в Neste.

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