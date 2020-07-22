Вартість автомобільного пального почала рости як тільки гривня почала просідати відносно інших валют. Якщо знецінення національної валюти продовжиться – пальне буде дорожчати.

Мережа AЗС ОККО підняла ціни на всі види палива на 50 коп. за літр, повідомили enkorr в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів. Вартість дизпалива і бензину А-92 на станціях ОККО зросла до 24,99 грн за літр, бензину А-95 - до 25,99 грн за літр.

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Також на 20 коп. за літр паливо подорожчало в мережах Amic і UPG. Так, бензин А-92 і ДТ в Amic подорожчали до 23,69 грн за літр, А-95 - 24,69 грн за літр. 22 липня на станціях UPG роздрібна ціна А-95 встановлена на рівні 22,50 грн за літр, А-92 - 21,50 грн за літр, ДТ - 18,45 грн за літр. Такі мережі як "БРСМ-Нафта", Shell, "Маркет", "Авантаж 7", Motto і Mango підняли ціни на 10-60 коп за літр (див. Табл.). Відзначимо, 21 липня всі види палива подорожчали на 50 коп. за літр в мережі WOG.

Як повідомляв enkorr, зростання роздрібних цін почалося в кінці червня. З того моменту роздрібні ціни на всі види палив виросли в середньому на 87 коп. за літр. За оцінками директора "А-95" Сергія Куюна, потенціал для зростання роздрібних цін на бензин і дізтопліфво в нинішніх умовах становить 1 грн за літр.

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Зміна роздрібних цін на бензини та дизельне паливо на АЗС з 21 по 22 липня 2020 р грн за літр: