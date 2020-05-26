В Україні хочуть перейти на розведений спиртом бензин. Чи готові до цього автовласники?

Невдовзі влада може зобов'язати нафтовиків поставляти на українські заправки не звичний для всіх нас бензин, а винятково з домішками біоетанолу.

У Верховній Раді з'явився законопроект, яким пропонують зробити додавання біоетанолу в бензин обов'язковим. І вливати в літр пального до десяти відсотків спирту. Фахівці кажуть, спроба узаконити цю норму вже далеко не перша.

Читайте також: Українські АЗС зобов’яжуть розбавляти пальне спиртом

Експерти паливного ринку одразу поділилися на два фронти. Одні вважають таку пропозицію цілком слушною. Інші впевнені, що український автопарк поки що не готовий до таких домішок у паливі, і це лише нашкодить автотранспорту.

Бензин із літерою Е - це пальне з додаванням спирту. Воно й зараз продається на багатьох українських автозаправках, причому дешевше за чистий нафтопродукт. Як запевняє Євген Лукашевич, експерт паливного ринку, розбавляти бензини спиртом, чи точніше біоетанолом, - це європейська практика.

"Зараз обов’язкове споживання біоетанолу не менше 10 відсотків до бензину, а до 2013 року було 5,75, тобто відсоток підняли. А, наприклад, у Швеції – де 20%. Кожен рік Європа показує динаміку приросту не менше 10 відсотків", - каже експерт із питань паливного ринку Євген Лукашевич.

Усе це в Європі роблять з екологічною метою. Адже спирт виготовляють із сировини, яку вирощують на полях. Відповідно, зменшується споживання нафти. Щоправда, підходить таке пальне далеко не для всіх автомобілів. Геть не розраховані на проспиртований бензин старі машини, яких чимало на українських дорогах.

Читайте також: На міністра інфраструктури завели кримінальну справу через сертифікацію ГБО

"Якщо ви зайдете на сайт європейської асоціації автовиробників, там чітко вказаний перелік автомобілів, яким дозволяється ці от паливні суміші. Всі автомобілі до 2000 року - в них не рекомендується, а навіть забороняється використовувати таку суміш, тобто старші за 20 років", - пояснює гендиректор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів та дилерів Олег Назаренко.

“Ідея з додаванням етанолу в пальне не погана, – каже президент асоціації операторів ринку нафтопродуктів. – Але лише за двох умов: якщо хтось контролюватиме дотримання якості і у водія буде альтернатива купити бензин без спирту”. Ініціатори ж закону переконують – обов'язкове додавання біоетанолу в пальне завантажить роботою наші спиртнафтопереробні заводи. І Україна буде менше витрачати валюти на купівлю бензину чи нафти за кордоном.

На такому пальному в теорії можна заощадити по 5 гривень на літрі. Але водії кажуть, що і спалюється воно швидше, і заправляти бак доводиться частіше, і з паливною системою можуть виникнути складнощі. Вибір, лити в бак чистий нафтопродукт чи дешевший етильований, в українських автолюбителів ще залишатиметься. Адже ініціатори закону про обов'язкове додавання спирту в бензин поки що свій законопроект відкликали.

Також цікаво: Ціна автогазу на заправках наближається до 10 грн за літр