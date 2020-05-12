В Україні пропонують зробити біоетанол обов'язковим для використання в автомобільному пальному.

Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендував до розгляду в першому читанні проект закону про обов'язковість використання рідкого біопалива (біокомпонентів) в галузі транспорту (№3356). Про це повідомив народний депутат від “Слуги народу” Олег Семінський.

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Проект закону передбачає обов'язкове додавання до всіх бензинів в Україні рідкого біопалива (біоетанолу). Не менше 5% в обсязі палива повинна становити частка біоетанолу з 1 липня 2021 року. Втім, це не стосуватиметься палива з октановим числом 98 і вище, а також бензинів, що поставляються для потреб Міністерства оборони, Державного резерву і для створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів, розповів він.

Ініціатори законопроекту запевняють, що нововведення будуть сприяти енергетичній незалежності країни від імпорту нафтопродуктів (зокрема з РФ), зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу, виникнення цілого ряду виробничих підприємств і, відповідно, створенню робочих місць та притоку інвестицій в сферу.

Депутати думають, що від цього якість палива гірше не стане, ціна істотно не зросте. “Контроль за вмістом частки біокомпонентів сприятиме дотриманню стандартів якості в цілому”, - вважає народний депутат Олег Семінський.

“Закон передбачає обов'язковість додавання частки біокомпонентів до палива, що гарантує стійкий попит і передбачуваність ринку в Україні”, - сказав Олег Семінський.

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