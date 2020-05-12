В Украине предлагают сделать биоэтанол обязательным для использования в автомобильном топливе.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендовал к рассмотрению в первом чтении проект закона об обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта (№3356). Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Олег Семинский.

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Проект закона предусматривает обязательное добавление ко всему бензину в Украине жидкого биотоплива (биоэтанола). Не менее 5% в объеме топлива должна составлять доля биоэтанола с 1 июля 2021 года. Впрочем, это не будет касаться топлива с октановым числом 98 и выше, а также бензина, поставляемого для нужд Министерства обороны, Государственного резерва и для создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов, рассказал он.

Инициаторы законопроекта уверяют, что нововведения будут способствовать энергетической независимости страны от импорта нефтепродуктов (в частности из РФ), уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу, возникновению целого ряда производственных предприятий и, соответственно, созданию рабочих мест и притоку инвестиций в сферу.

Депутаты полагают, что от этого качество топлива хуже не станет, цена существенно не возрастет. "Контроль за содержанием доли биокомпонентов будет способствовать соблюдению стандартов качества в целом", – считает народный депутат Олег Семинский.

"Закон предусматривает обязательность добавления доли биокомпонентов в топливо, что гарантирует устойчивый спрос и предсказуемость рынка в Украине", – сказал Олег Семинский.

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