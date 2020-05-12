Только закарпатский "Еврокар" выпускал в апреле автомобили. Причем мизерное количество.

В апреле в Украине было собрано всего 59 автомобилей, сообщает Укравтопром. Все они – марки Skoda и собраны на заводе “Еврокар”. Другие предприятия не работали из-за карантина. Если сравнивать этот показатель с апрельским результатом прошлого года, то украинский автопром “сбавил обороты” еще на 58%.

Всего с начала года в Украине было собрано 1424 автомобильных средства, что на 24% меньше, чем годом ранее. Из них легковых – ​​​​​​​1238 шт. (-22%); коммерческих – ​​​​​​​12 шт. (-20%); автобусов – ​​​​​​​174 шт. (-37%).

Напомним, сколько автомобилей продали в апреле. ​​​​​​​