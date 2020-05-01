В апреле украинцы приобрели и поставили на учет 3,7 тыс. новых легковых автомобилей или почти вдвое меньше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром.

Такой результат не является антирекордом: и четыре-пять лет назад были месяцы с более печальными результатами.

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Несмотря на резкое падение количества регистраций новых машин, третий месяц подряд остается неизменной тройка лидеров рынка – Renault, Toyota, KIA. Впрочем, и годом ранее апрельский рейтинг в том же порядке возглавляли те же бренды.

Однако не обошлось и без сюрпризов. На четвертое место поднялся BMW, который в прошлом году занимал девятую позицию, а в предыдущем месяце – тринадцатую. Удивил и Mercedes-Benz, один из немногих брендов, которые продемонстрировали рост продаж, показав шестой результат месяца. Годом ранее Mercedes-Benz занимал 14 строчку рейтинга, а в марте этого года был одиннадцатым.

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ТОП-10 брендов апрельского рынка новых легковых автомобилей в версии 2020 года выглядит следующим образом:

Renault – 771 ед. (-31% к апрелю 2019 г.); Toyota – 428 ед. (-56%); KIA – 259 ед. (-59%); BMW – 184 ед. (-11%); Skoda – 180 ед. (-67%); Mercedes-benz – 177 ед. (+16%); Mazda – 173 ед. (-15%); Nissan – 133 ед. (-69%); Peugeot – 131 ед. (-33%); Hyundai – 121 ед. (-68%).

Бестселлером месяца стал компактный кроссовер Renault Duster, 278 новых автомобилей этой модели пополнили в апреле украинский автопарк.

В целом за период с января по апрель текущего года на украинском рынке было зарегистрировано 23,9 тыс. продаж новых легковых автомобилей, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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