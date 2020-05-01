У квітні українці придбали і поставили на облік 3,7 тис. нових легкових авто або майже вдвічі менше, ніж роком раніше, повідомляє Укравтопром.

Такий результат не є антирекордом: чотири та п’ять років тому були місяці і з меншими результатами.

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Незважаючи на різке падіння кількості реєстрацій нових машин, третій місяць поспіль залишається незмінною трійка лідерів ринку – Renault, Toyota, KIA. Втім, і роком раніше квітневий рейтинг в тому ж порядку очолювали ті ж бренди.

Проте не обійшлося і без сюрпризів. На четверте місце піднявся BMW, що у минулому році займав дев’яту позицію, а у попередньому місяці тринадцяту. Здивував і Mercedes-Benz, один з небагатьох брендів, які продемонстрували зростання продажів, показавши шостий результат місяця. Роком раніше Mercedes-Benz займав 14 рядок рейтингу, а у березні цього року був одинадцятим.

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ТОП-10 брендів квітневого ринку нових легкових автомобілів у версії 2020 року виглядає наступним чином:

Renault – 771 од. (-31% до квітня 2019 р.); Toyota – 428 од. (-56%); KIA – 259 од. (-59%); BMW – 184 од. (-11%); Skoda – 180 од. (-67%); Mercedes-benz – 177 од. (+16%); Mazda – 173 од. (-15%); Nissan – 133 од. (-69%); Peugeot – 131 од. (-33%); Hyundai – 121 од. (-68%).

Бестселером місяця став компактний кросовер Renault Duster, 278 нових автомобілів цієї моделі поповнили у квітні український автопарк.

Всього за період з січня по квітень поточного року на українському ринку було зареєстровано 23,9 тис. продажів нових легкових автомобілів, що на 5% менше ніж за аналогічний період минулого року.

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