Лише закарпатський «Єврокар» випускав в квітні автомобілі. Причому мізерну кількість.

В квітні в Україні було зібрано всього 59 автомобілів, повідомляє Укравтопром. Всі вони – марки Skoda, і зібрані на заводі «Єврокар». Інші підприємства не працювали через карантин. Якщо порівнювати цей показник з квітневим результатом минулого року, то український автопром «зменшив оберти» ще на 58%.

Всього з початку року в Україні було складено 1424 автомобілів засобів, що на 24% менше, ніж роком раніше. З них легкових – 1238 шт. (-22%); комерційних – 12 шт. (-20%); автобусів – 174 шт. (-37%).

Нагадаємо, скільки автомобілів продали в квітні.