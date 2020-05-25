За минулий тиждень роздрібні мережі підвищили вартість скрапленого газу в межах 10-60 коп. за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку «Консалтингової групи А-95».

WOG в середньому підвищила ціни на 30 коп. за літр, до 10,66 грн за літр. На столичних станціях цієї мережі вона становить 10,58 грн за літр.

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ОККО підвищила ціни тільки в Кіровоградській обл. на 20 коп. за літр, до 10,49 грн за літр, в результаті чого середня ціна по країні скорегувалась на 3 коп. за літр, до 10, 23 грн за літр.

KLO, AMIC, «Паралель», BVS і Glusco підвищили ціни на 10-50 коп. за літр. «Автотранс», «БРСМ-Нафта» і UPG - на 60 коп. за літр. (Див. Табл.).

Середня ціна ЗВГ по Україні 25 травня становила 9,76 грн за літр (+21 коп. за літр).

За минулий тиждень (з 15 по 22 травня) ціни скрапленого газу в мережах АЗС зросли в середньому на 93 коп. за літр (на 10,8%), до 9,55 грн за літр.

За даними «Консалтингової групи А-95», за минулий тиждень оптові ціни скрапленого газу зросли на 14%, до 16 800 грн / т. Всього з початку місяця ціна автомобільних партій ЗВГ на ГНС підвищилася на 54% (на 5860 грн / т). При цьому роздрібні ціни з початку місяця підвищилися на 17% (на 1,4 грн за літр).

Стрімке зростання оптових цін почалося з початку другої декади травня на тлі різкого підвищення попиту.

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Зміна роздрібних цін автогазу на АЗС з 20 на 21 травня, грн за літр: