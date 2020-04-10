Середня по країні роздрібна ціна скрапленого газу на АЗС опустилася на 20 коп. / Л, до 10,05 грн / л, в ряді мереж ціни впали нижче 9 грн / л, свідчать дані щоденного цінового моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Мінімальні ціни зафіксовані у "Авантаж" в Чабанах (Київська обл.) - 7,75 грн за літр і у ANP в Чернігові - 8 грн за літр. Відзначимо, що традиційно найнижчі ціни газу в мережі АЗС групи "Приват" спостерігаються в Житомирській і Вінницькій областях, де у мережі 36 і 16 газових модулів відповідно. 9 квітня в цих регіонах "Приват" торгує в середньому по 9,25-9,30 грн за літр.

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В цілому по країні 9 квітня "Приват" опустив ціни на 30-35 коп. за літр - до 9,45-9,50 грн за літр. ОККО і WOG знизили ціни на стелах також на 30-35 грн за літр, до 10,90 грн за літр. Столична мережа KLO на стелі опустила ціну нижче 10 грн за літр.

Дешевшає газ і в регіональних мережах: полтавський "Автотранс" опустив середню ціну на 15 коп. за літр, харківський "Родник" на 10 коп. за літр. При цьому, як повідомляють учасники ринку, на нелегальних заправках уже помічені цінники в 7,35-7,50 грн за літр.

Вартість газу на східному кордоні України зменшилася на початку квітня до $ 115 за тону , а вартість оптових партій товару на початку квітня досягла 9500 грн за тону . На поточному тижні оптові ціни продемонстрували несуттєве зростання.

На думку учасників ринку, при такій оптовій ціні варто очікувати еквівалент в роздробі в діапазоні приблизно 8-9,5 грн за літр в різних сегментах. Більш оперативному зниження сьогодні заважає наявність перехідних з березня залишків. Середня вартість ЗВГ на кордоні в березні склала близько $ 255 за тону , в той час як сьогоднішня спотова ціна становить близько $ 100 за тону .

Раніше в статті "Важка газова маржа або боротьба з нулем" аналітик "Консалтингової групи А-95" Артем Куюн відзначав, що поширення мережі нелегальних АЗС, що мають можливість знижувати витрати наприклад за рахунок несплати податків, і періодичні цінові війни, фактично привели до обнуління роздрібної маржі при торгівлі зрідженим газом. Якщо в 2013 р вона в середньому становила 10 євроцентів за літрітр, то після 2014 р за рідкісним винятком перевищувала 6 євроцентів за літрітр.

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Зміна роздрібних цін автогазу на АЗС з 8 на 9 квітня, грн за літр: