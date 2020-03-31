Через падіння цін на нафту сьогодні в АМКУ хочуть обговорити ціноутворення на паливному ринку

Антимонопольний комітет збирається обговорити з топ-менеджментом найбільших мереж АЗС можливість зниження цін на бензин в зв'язку з падінням вартості нафти в світі, розповіли у прес-службі відомства.

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"Мета зустрічі – отримати пояснення щодо ціноутворення на нафтопродукти і відповідності вартості, зазначеної на стелах автозаправок, тим змінам, які зазнав ринок в останні місяці: падіння цін на нафту і великий опт, коливання курсу гривні ", – сказано в повідомленні АМКУ.

Комітет отримує дані від аналітичних агентств, які вказують на те, що ціни можуть знижуватися і далі. Наприклад, для бензину марки А-95 виправданим може бути зниження ще на 3-5 гривень.

АМКУ переконаний, що заплановані на вівторок зустрічі з керівниками мереж АЗС дозволять наблизити роздрібні ціни на високооктанові бензини і дизельне паливо до рівня, який відображав би справжню дієву конкуренцію на цьому ринку.

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