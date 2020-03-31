Из-за падения цен на нефть сегодня в АМКУ хотят обсудить ценообразование на топливном рынке

Антимонопольный комитет собирается обсудить с топ-менеджментом крупнейших сетей АЗС возможность снижения цен на бензин в связи с падением стоимости нефти в мире, рассказали в пресс-службе ведомства.

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"Цель встречи – получить объяснения относительно ценообразования на нефтепродукты и соответствия стоимости, указанной на стелах автозаправок, тем изменениям, которые претерпел рынок в последние месяцы: падение цен на нефть и крупный опт, колебания курса гривны ", – сказано в сообщении АМКУ.

Комитет получает данные от аналитических агентств, которые указывают на то, что цены могут снижаться и дальше. Например, для бензина марки А-95 оправданным может быть снижение еще на 3-5 гривен.

АМКУ убежден, что запланированные на вторник встречи с руководителями сетей АЗС позволят приблизить розничные цены на высокооктановые бензины и дизельное топливо до уровня, который отражал бы истинную действенную конкуренцию на этом рынке.

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