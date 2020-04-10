Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС опустилась на 20 коп./л, до 10,05 грн/л, в ряде сетей цены упали ниже 9 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Минимальные цены зафиксированы у "Авантаж" в Чабанах (Киевская обл.) - 7,75 грн за литр и у ANP в Чернигове-8 грн за литр. Отметим, что традиционно самые низкие цены газа в сети АЗС группы "Приват" наблюдаются в Житомирской и Винницкой областях, где в сети 36 и 16 газовых модулей соответственно. 9 апреля в этих регионах "Приват" торгует в среднем по 9,25-9,30 грн за литр.

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В целом по стране 9 апреля "Приват" опустил цены на 30-35 коп. за литр - до 9,45-9,50 грн за литр. ОККО и WOG снизили цены на стелах также на 30-35 коп. за литр, до 10,90 грн за литр. Столичная сеть KLO на потолке опустила цену ниже 10 грн за литр.

Дешевеет газ и в региональных сетях: полтавский "Автотранс" опустил среднюю цену на 15 коп. за литр, харьковский "Родник" на 10 коп. за литр. При этом, как сообщают участники рынка, на нелегальных заправках уже замечены ценники в 7,35-7,50 грн за литр.

Стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $ 115 за тонну , а стоимость оптовых партий товара в начале апреля достигла 9500 грн за тонну . На текущей неделе оптовые цены продемонстрировали несущественный рост.

По мнению участников рынка, при такой оптовой цене стоит ожидать эквивалент в рознице в диапазоне примерно 8-9,5 грн за литр в разных сегментах. Более оперативному снижению сегодня мешает наличие переходящих с марта остатков. Средняя стоимость СУГ на границе в марте составила около $ 255 за тонну , в то время как сегодняшняя оптовая цена составляет около $ 100 за тонну .

Ранее в статье "Тяжелая газовая маржа или борьба с нулем" аналитик "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн отмечал, что распространение сети нелегальных АЗС, имеют возможность снижать издержки за счет неуплаты налогов, и периодические ценовые войны, фактически привели к обнуление розничной маржи при торговле сжиженным газом. Если в 2013 г. она в среднем составляла 10 евроцентов за литр, то после 2014 г за редким исключением превышала 6 евроцентов за литр.

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Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 8 на 9 апреля, грн за литр: