За прошедшую неделю розничные сети повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-60 коп. за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

WOG в среднем повысила цены на 30 коп. за литр, до 10,66 грн за литр. На столичных станциях этой сети она составляет 10,58 грн за литр.

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ОККО повысила цены только в Кировоградской обл. на 20 коп. за литр, до 10,49 грн за литр, в результате чего средняя цена по стране скорректировалась на 3 коп. за литр, до 10, 23 грн за литр.

KLO, AMIC, “Параллель”, BVS и Glusco повысили цены на 10-50 коп. за литр. “Автотранс”, “БРСМ-Нафта” и UPG – на 60 коп. за литр. (См. Табл.).

Средняя цена СУГ по Украине 25 мая составила 9,76 грн за литр (+21 коп. за литр).

За прошедшую неделю (с 15 по 22 мая) цены сжиженного газа в сетях АЗС выросли в среднем на 93 коп. за литр (на 10,8%), до 9,55 грн за литр.

По данным “Консалтинговой группы А-95”, за прошедшую неделю оптовые цены сжиженного газа выросли на 14%, до 16 800 грн / т. Всего с начала месяца цена автомобильных партий СУГ на ГНС повысилась на 54% (на 5860 грн / т). При этом розничные цены с начала месяца выросли на 17% (на 1,4 грн за литр).

Стремительный рост оптовых цен начался с начала второй декады мая на фоне резкого повышения спроса.

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Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 20 на 21 мая, грн за литр: