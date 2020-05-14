Розничные сети 14 мая повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-30 коп. за литр.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95". Средняя цена по стране за сутки выросла на 12 коп. за литр и составляет 8,37 грн за литр.

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В сетях ОККО и WOG автогаз подорожал на 26 коп. за литр и 29 коп. за литр, до 9,20 грн за литр и 9,18 грн за литр соответственно. На станциях Glusco цена выросла в среднем на 11 коп. за литр.

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" повысила цены на 4-6 коп. за литр, до 7,89 грн за литр.

Также на 5-30 коп. за литр стоимость возросла на АЗС AMIC, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", KLO, "Авантаж 7", Chipo, SUN OIL, Mango и Motto.

Как сообщал enkorr 6 мая оптовые цены СУГ пошли в рост. По данным "А-95", средняя оптовая цена СУГ на ГНС 14 мая составляет 14 740 грн / т (+3750 грн / т до 6 мая).

"Ожидаемо вырос импортный паритет после перерыва на выходных, ослабление карантина поддержало сезонный рост потребления. На следующей неделе можно ожидать цены в мелком опте еще на 500-1000 грн/т дороже", – прокомментировал итоги прошедшего аукциона, на котором СУГ подорожал на 12%, директор по коммерческим вопросам УГД Сергей Федоренко.

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