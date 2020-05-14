Роздрібні мережі 14 травня підвищили вартість скрапленого газу в межах 10-30 коп. за літр.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95". Середня ціна по країні за добу зросла на 12 коп. за літр і становить 8,37 грн за літр.

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У мережах ОККО і WOG автогаз подорожчав на 26 коп. за літр і 29 коп. за літр, до 9,20 грн за літр і 9,18 грн за літр відповідно. На станціях Glusco ціна виросла в середньому на 11 коп. за літр.

Найбільша консолідована мережу групи "Приват" підвищила ціни на 4-6 коп. за літр, до 7,89 грн за літр.

Також на 5-30 коп. за літр вартість зросла на АЗС AMIC, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", KLO, "Авантаж 7", Chipo, SUN OIL, Mango і Motto.

Як повідомляв enkorr 6 травня оптові ціни ЗВГ пішли в ріст. За даними "А-95", середня оптова ціна ЗВГ на ГНС 14 травня становить 14 740 грн / т (+3750 грн / т до 6 травня).

"Очікувано виріс імпортний паритет після перерви на вихідних, послаблення карантину підтримало сезонне зростання споживання. Наступного тижня можна очікувати ціни в дрібному опті ще на 500-1000 грн / т дорожче ", - прокоментував підсумки минулого аукціону, на якому ЗВГ подорожчав на 12%, директор з комерційних питань УГД Сергій Федоренко.

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