В Украине хотят перейти на разведенный спиртом бензин. Готовы ли к этому автовладельцы?

Вскоре власть может обязать нефтяников поставлять на украинские заправки не привычный для всех нас бензин, а исключительно с примесями биоэтанола.

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Эксперты топливного рынка сразу поделились на два фронта. Одни считают такое предложение вполне дельным. Другие уверены, что украинский автопарк пока не готов к таким примесям в топливе и это только навредит автотранспорту.

Бензин с буквой Е – это горючее с добавлением спирта. Оно и сейчас продается на многих украинских автозаправках дешевле чистого нефтепродукта. Как уверяет Евгений Лукашевич, эксперт топливного рынка, разбавлять бензин спиртом, или точнее биоэтанолом, – это европейская практика.

"Сейчас обязательное потребление биоэтанола не менее 10 процентов от бензина, а в 2013 году было 5.75, то есть подняли. А есть страны как Швеция – где 20%. Каждый год Европа показывает динамику прироста не менее 10 процентов", – говорит эксперт по вопросам топливного рынка Евгений Лукашевич.

Все это в Европе делают с экологической целью. Ведь спирт изготавливают из сырья, которое выращивают на полях. Соответственно, уменьшается потребление нефти. Правда подходит такое топливо далеко не для всех автомобилей. Совершенно не рассчитаны на проспиртованный бензин старые машины, которых немало на украинских дорогах.

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"Если вы зайдете на сайт европейской ассоциации автопроизводителей, там четко сказан перечень автомобилей, которым разрешаются эти вот топливные смеси. Все автомобили до 2000 года – в них не рекомендуется, а даже запрещается использовать такую смесь, то есть старше 20 лет", – объясняет гендиректор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко.

Несмотря на это в Верховной Раде появился законопроект, которым предлагают сделать добавление биоэтанола в бензин обязательным. И вливать в литр топлива до десяти процентов спирта. Специалисты говорят, попытка узаконить эту норму уже далеко не первая.

Идея с добавлением этанола в топливо не плохая, говорит президент ассоциации операторов рынка нефтепродуктов. Но только при двух условиях: если кто-то будет контролировать соблюдение качества и у водителя будет альтернатива купить бензин без спирта. Инициаторы закона уверяют, что обязательное добавление биоэтанола в топливо загружает работой наши спирто- и нефтеперерабатывающие заводы. И Украина будет меньше тратить валюты на покупку бензина или нефти за рубежом.

На таком горючем в теории можно сэкономить 5 гривен на литр. Но водители говорят, что и сжигается оно быстрее, и заправлять бак приходится чаще, и с топливной системой могут возникнуть сложности. Выбор, лить в бак чистый нефтепродукт или более дешевый этилированный, у украинских автолюбителей еще будет оставаться. Ведь инициаторы закона Об обязательном добавлении спирта в бензин пока свой законопроект отозвали.

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