Украинский парк электромобилей перевалил за отметку 20 тыс. единиц.

В первом полугодии 2020 года в Украине было поставлено на учет 3516 ед. автотранспортной техники, работающей исключительно на электротяге, сообщает Укравтопром. Такой результат на 10% превзошел показатель годовой давности.

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Из этого количества легковых электромобилей было 3346 шт. (+13% к аналогичному периоду прошлого года), коммерческих авто на электротяге – 169 шт. (-23% к АППГ) и один электроавтобус.

Доля новой техники в регистрациях этого года составила:

легковых авто – 7,8%;

коммерческих – 2,4%;

автобусов – 100%.

В пятерку самых популярных моделей на аккумуляторных источниках питания вошли:

Nissan Leaf – 1159 шт., из них новых только 6 шт.;

Tesla Model s – 389 шт. (новых – 2 шт.);

Tesla Model 3 – 358 шт. (новых – 8 шт.);

Tesla Model X – 162 шт. (новых – 11 шт.);

Volkswagen e-Golf – 161 шт. (новых – 0 шт.).

Среди новых электромобилей самым популярным был кроссовер Audi E-Tron. С января по июнь на этой модели остановили свой выбор 59 украинцев.

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