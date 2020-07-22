Український парк електромобілів перевалив за позначку 20 тис. одиниць

У першому півріччі 2020 року в Україні було поставлено на облік 3516 од. автотранспортної техніки, що працює виключно на електротязі, повідомляє Укравтопром. Такий результат на 10% перевершив показник річної давності.

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З цієї кількості легкових електромобілів було 3346 шт. (+13% до аналогічного періоду минулого року), комерційних авто на електротязі – 169 шт. (-23% до апмр) і один електроавтобус.

Частка нової техніки в реєстраціях цього року склала:

легкових авто – 7,8%;

комерційних – 2,4%;

автобусів – 100%.

У п’ятірку найпопулярніших моделей на акумуляторних джерелах живлення увійшли:

Nissan Leaf – 1159 шт., з них нових тільки 6 шт.;

Tesla Model s – 389 шт. (нових – 2 шт.);

Tesla Model 3 – 358 шт. (нових – 8 шт.);

Tesla Model X – 162 шт. (нових – 11 шт.);

Volkswagen e-Golf – 161 шт. (нових – 0 шт.).

Серед нових електромобілів найпопулярнішим був кросовер Audi E-Tron. З січня по червень на цій моделі зупинили свій вибір 59 українців.

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