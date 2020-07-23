Стали відомі технічні подробиці про новий електричний кросовер від Škoda. Він буде зовсім не маленьким, матиме повнопривідну та задньопривідну версії, максимальну дальність ходу у 500 кілометрів та заряджатиметься на 80 відсотків всього за сорок хвилин.

Škoda Enyaq iV буде мати довжину 4648, ширину 1877, і висоту 1618 міліметрів. Об’єм багажнику обіцяють 585 літрів. Побудований він буде на платформі MEB.

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Базовою моделлю стане Škoda Enyaq iV 50 потужністю акумулятора в 55 кВт · г, який матиме електродвигун потужністю 109 кВт, встановлений на задній осі і забезпечить пробіг до 340 кілометрів за зарядку. Наступна версія Škoda Enyaq iV 60 із електричним двигуном потужністю 132 кВт та акумулятором потужністю 62 кВт. Вона матиме дальність 390 кілометрів. Найбільший пробіг, до 500 кілометрів, пропонуватиме Škoda Enyaq iV 80 з ємністю акумулятора на 82 кВт / год та електричним двигуном потужністю 150 кВт.

Дві повнопривідні версії також матимуть акумулятор з найбільшою ємністю та другий електродвигун спереду. ŠKODA ENYAQ iV 80X пропонуватиме потужність 195 кВт. Найдинамічніша версія матиме літери RS у назві і потужність у 225 кВт. Розганятиметься до 100 км / год за 6,2 секунди та матиме максимальну швидкість 180 км / год. Обидві повнопривідні версії матимуть максимальну дальність 460 кілометрів.

Потужність зарядки складе до 125 кВт, що дасть можливість зарядити акумулятор від 10 до 80 відсотків всього за сорок хвилин.

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