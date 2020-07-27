Компанія Electric Brands презентувала свій транспортер під назвою eBussy, котрий може перетворюватись з мінівена на пікап чи кемпер.

Ідея мобільної платформи з кузовом-трансформером – не нова, однак усе ще не реалізована, тож фірма Electric Brands обіцяє стати в цьому першою і вивести на ринок свій “іБассі” вже наступного року.

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eBussy може бути пасажирським мінівеном, вантажним фургоном, пікапом, самоскидом з бортовим кузовом чи відкритою платформою – загалом передбачено 10 різних типів кузова.

Ще одна цікава особливість eBussy – можливість змінювати розміщення керма і, відповідно, посадку водія, з лівого боку на правий і навіть по середині. Така можливість електрокара забезпечена технологією приводу drive-by-wire, що означає відсутність механічного зв’язку між кермом і педалями та передніми колесами.

Фото: Electric Brands eBussy / Carscoops

Усі версії eBussy обладнані сонячними панелями на даху, автомобіль також використовує систему рекуперації гальмівної енергії.

Для електрокара передбачено акумулятор на 10 або 30 кіловат-годин, з яким він здатен долати 200 або 600 кілометрів на одному заряді. Маса електромобіля, залежно від форми, становить 450-600 кіло. Силова установка продукує потужність лише у 20 кінських сил, але шалений крутний момент у 999 ньютон-метрів.

Новоявлений автовиробник обіцяє розпочати продажі eBussy вже наступного року, причому називає привабливі ціни: базова модель з двомісною кабіною та відкритою вантажною платформою коштуватиме у Німеччині 15 800 євро, включаючи ПДВ. Найдорожчий варіант – eBussy Offroad Camper з повним приводом коштуватиме 28 800 євро.

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