Електричний мінівен очікувано виявився доступнішим за EQV.

Німецький автовиробник щойно оголосив про початок продажів для повністю електричного пасажирського мінівена eVito Tourer та розкрив інформацію про ціни для внутрішнього ринку Німеччини. Зацікавленим клієнтам потрібно буде викласти щонайменше 53 990 євро, без ПДВ.

Дивіться також: Стартували продажі електричного мінівена Mercedes-Benz EQV

eVito Tourer оснащений електричним двигуном компанії eATS (таким же, як у EQV) і має максимальну вихідну потужність у 150 кВт (204 к.с.). Літій-іонний акумулятор на 100 кВт/год розташований під підлогою, він дозволяє долати на одному заряді до 421 км. Максимальна швидкість мінівена – 160 км/год.

Фото: Mercedes-Benz eVito Tourer / Daimler

Електричний мінівен доступний у двох кузовних версіях – звичайній та подовженій. Перший має довжину 5140 мм, а другий – 5770 мм. Довгий eVito Tourer здатен приймати на борт дев’ять пасажирів. Місткість багажника коливається в межах від 999 до 1390 літрів.

Також цікаво: Перший електричний кросовер від Škoda отримає задній привід та запас ходу у 500 кілометрів