Электрический минивэн ожидаемо оказался доступнее чем EQV.

Немецкий автопроизводитель только что объявил о начале продаж для полностью электрического пассажирского минивэна eVito Tourer и раскрыл информацию о ценах для внутреннего рынка Германии. Заинтересованным клиентам нужно будет выложить минимум 53 990 евро, без НДС.

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eVito Tourer оснащен электрическим двигателем компании eATS (таким же, как в EQV) и имеет максимальную выходную мощность в 150 кВт (204 л.с.). Литий-ионный аккумулятор на 100 кВт/ч расположен под полом, он позволяет преодолевать на одном заряде до 421 км. Максимальная скорость минивэна – 160 км/ч.

Фото: Mercedes-Benz eVito Tourer / Daimler

Электрический минивэн доступен в двух кузовных версиях – обычной и удлиненной. Первый имеет длину 5140 мм, а второй – 5770 мм. Длинный eVito Tourer способен принимать на борт девять пассажиров. Вместимость багажника колеблется в пределах от 999 до 1390 литров.

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