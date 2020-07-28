Мешканці французької комуни Аппі протягом трьох років будуть їздити на хетчбеках Renault Zoe.

Містечко Аппі на півдні Франції, з населенням 24 людини, вважається найбільш ізольованим населеним пунктом країни. У рамках експерименту компанія Renault роздасть усім жителям містечка електричні хетчбеки Zoe, аби показати можливість масового переходу на “зелені” автомобілі і продемонструвати їх зручність в повсякденній експлуатації.

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Усі електрокари будуть надані в користування абсолютно безкоштовно, на три роки. Користування автомобілями у гірському районі, де немає швидкісних зарядних станцій, повинно додати експерименту “чистоти” і показати, що Zoe другого покоління годиться не лише для мегаполіса.

Відсутність мережевих станцій зарядки Renault компенсує фірмовим зарядним пристроєм для дому, котрим доповнить кожен з 24 електрокарів для жителів Аппі. За допомогою настінного блоку живлення, можна за півгодини збільшити запас ходу Zoe на 145 кілометрів.



Фото: Renault Zoe 2 / Renault

У ході експерименту новоявлені власники електрокарів будуть ділитися своїми враженнями, а Renault зможе проаналізувати особливості використання техніки за межами міського середовища.

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