Зареєстрована торгова марка може стати позначенням для нового електрокросовера.

Компанія зареєструвала торгову марку RZ 450e в США, Європі та Австралії.

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Автовиробники часом реєструють торгові марки, які ніколи не використовують, однак новий індекс, запатентований Lexus має хороші шанси опинитись на кормі майбутнього електрокара.

За логікою найменувань сучасної лінійки марки Lexus, позначення RZ 450e адресовано абсолютно новому електричному кросоверу, створеному з нуля, а не на базі існуючої моделі.

Lexus розпочав виробництво електрокарів у листопаді минулого року з моделі UX 300e для Китаю, Японії та Європи. До 2025 року компанія планує електрифікувати кожну зі своїх нинішніх моделей. Передвісником змін та електрифікації став концепт LF-30, представлений минулого року.

Фото: концепт Lexus LF-30 / Lexus

Lexus вже використовує літеру R у своїй лінійці для позначення моделей RC та RX – купе та кросовера. Літера “е” в кінці 450e означає, що він буде мати електричний силовий агрегат, за аналогією з UX 300e. Єдине, що залишає питання, це Z у назві. LC та RC у лінійці Lexus – це купе, тоді як ES, LS та IS – седани, а UX, EX і GX – кросовери. Можливо, мова йде про чотиридверний купеподібний кросовер, якраз схожий на концепт LF-30.

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