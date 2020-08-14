Зарегистрированная торговая марка может стать обозначением для нового электрокроссовера.

Компания зарегистрировала торговую марку RZ 450e в США, Европе и Австралии.

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Автопроизводители порой регистрируют торговые марки, которые никогда не используют, однако новый индекс, запатентованный Lexus, имеет хорошие шансы оказаться на корме будущего электрокара.

По логике наименований современной линейки марки Lexus, обозначение RZ 450e адресовано абсолютно новому электрическому кроссоверу, созданном с нуля, а не на базе существующей модели.

Lexus начал производство электрокаров в ноябре прошлого года с модели UX 300e для Китая, Японии и Европы. К 2025 году компания планирует электрифицировать каждую из своих нынешних моделей. Предвестником изменений и электрификации стал концепт LF-30, представленный в прошлом году.

Фото: концепт Lexus LF-30 / Lexus

Lexus уже использует букву R в своей линейке для обозначения моделей RC и RX – купе и кроссовера. Буква “е” в конце 450e означает, что он будет иметь электрический силовой агрегат, по аналогии с UX 300e. Единственное, что оставляет вопрос, это Z в названии. LC и RC в линейке Lexus – это купе, в то время как ES, LS и IS – седаны, а UX, EX и GX – кроссоверы. Возможно, речь идет о четырехдверном купеобразном кроссовере, как раз похожем на концепт LF-30.

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