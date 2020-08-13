Новоявленный автопроизводитель надеется представить свои машины в ключевых странах Европы с 2022 года.

Турецкие электрокары TOGG пока что не доступны даже на родине, поскольку ни одного серийного авто у Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu нет. Зато есть несколько хороших концептов и значительные амбиции.

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“Турецкая автомобильная инициативная группа” (так переводится название компании), наметила для себя наиболее перспективные страны Европы, где планирует продавать электрокары собственной разработки и производства. Главная цель – Германия, сообщает немецкое издание Handelsblatt. Также в первых рядах будут Франция и Италия. Если дело пойдет хорошо – электрокары турецкой марки появятся и в других европейских странах.

Известно, что турецкий кроссовер получит колесную базу в 2800 миллиметров, а в список оснащения войдет автопилот третьего уровня. Автомобиль будет доступен в двух версиях: с 200-сильным электродвигателем на задней оси или с двумя моторами на обеих осях, что вместе производят до 400 лошадиных сил. Производитель обещает ускорение до первой сотни за 7,6 секунды для базовой модели, а топовая версия сможет показать результат на уровне полноприводной Telsa Model Y – 4,8 секунды.

Фото: концепт электрического кроссовера TOGG / TOGG

В зависимости от комплектации, кроссовер сможет преодолевать на одном заряде от 300 до 500 километров. Зарядить аккумулятор до 80 процентов можно будет за полчаса. До 2030 года компания TOGG планирует полностью сформировать модельный ряд, в который войдут еще четыре автомобиля: небольшой кроссовер, седан, хечтбек и компактвэн.

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