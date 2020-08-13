Новоявлений автовиробник сподівається представити свої машини в ключових країнах Європи з 2022 року.

Турецькі електрокари TOGG поки що не доступні навіть на батьківщині, оскільки жодного серійного авто у Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu немає. Натомість є кілька гарних концептів та значні амбіції.

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“Турецька автомобільна ініціативна група” (так перекладається назва компанії), намітила для себе найбільш перспективні країни Європи, де планує продавати електрокари власної розробки та виробництва. Головна ціль – Німеччина, повідомляє німецьке видання Handelsblatt. Також у перших рядах будуть Франція та Італія. Якщо справа піде добре – електрокари турецької марки з’являться і в інших європейських країнах.

Відомо, що турецький кросовер отримає колісну базу в 2800 міліметрів, а в список оснащення увійде автопілот третього рівня. Автомобіль буде доступний в двох версіях: з 200-сильним електродвигуном на задній осі або з двома моторами на обох осях, що разом продукують до 400 кінських сил. Виробник обіцяє прискорення до першої сотні за 7,6 секунди для базової моделі, а топова версія зможе показати результат на рівні повнопривідної Telsa Model Y – 4,8 секунди.

Фото: концепт електричного кросовера TOGG / TOGG



Залежно від комплектації, кросовер зможе долати на одному заряді від 300 до 500 кілометрів. Зарядити акумулятор до 80 відсотків можна буде за півгодини. До 2030 року компанія TOGG планує повністю сформувати модельний ряд, до якого увійдуть ще чотири автомобілі: невеликий кросовер, седан, хечтбек і компактвен.

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