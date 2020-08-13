Такий показник запасу ходу досягається, завдяки силовій установці на водневих паливних елементах.

Грандіозний гіперкар з приголомшливим виглядом обіцяють випустити через два роки. Тираж буде обмеженим, фірма планує зібрати 300 таких машин. Вартість поки невідома.

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Каліфорнійський стартап Hyperion Motors розкрила карти про свій водневий гіперкар XP-1, над яким вже протягом 10 років ведеться активна робота. Поки що перед нами концепт, виробництво обіцяють розпочати наступного року, а перші замовники отримають свої авто вже у 2022 році.

Hyperion Motors стверджує, що в XP-1 використовуються технології НАСА: системи генерації водню і електроенергії, нові типи матеріалів (композит карбону і титану, армований кевларом), що дозволило утримати масу автомобіля у межах однієї тонни.



Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях з надлегкого алюмінієвого сплаву доповнена гідравлічним регулюванням дорожнього просвіту. Гальма – карбонкерамічні. “Крила”, що обвивають кузов купе, рухливі та мають вбудовані сонячні панелі. Крім того, зовнішні бокові дзеркала також автоматично змінюють своє положення, залежно від швидкості, для покращення аеродинаміки.

Фото: Hyperion XP-1 / Hyperion Motors

Вигнутий дисплей діагоналлю 98 дюймів простягнувся на усю довжину центрального тунелю. Педалі і селектор коробки передач виконані з титану. Мультимедіа можна управляти не тільки дотиками, але і за допомогою жестів. Над водієм і пасажиром розкинувся скляний купол з автозатемненням. В обробці салону застосовані вуглепластик, титан і натуральна шкіра.

До складу силової установки Hyperion XP-1 увійшли кілька електромоторів на постійних магнітах, іоністор, який виступає в ролі джерела струму, модуль паливних елементів з полімерною електролітичною мембраною і триступенева трансмісія. Водень зберігається в балонах з карбону і його запасу достатньо, щоб проїхати на одній заправці 1016 миль – це більше 1635 кілометрів. Першу сотню на спідометрі гіперкар набирає за 2,2 секунди, після старту, а максимальна швидкість перевищує 355 кілометрів на годину.



Hyperion Motors є одним з трьох підрозділів материнської компанії Hyperion Inc. Два інших – Hyperion Energy та Hyperion Aerospace спеціалізуються на енергетиці та аерокосмічній галузях. Усі три компанії у своїх проектах використовують водень.

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