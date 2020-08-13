Спортивна версія чотиридверки отримала 1,6-літровий турбомотор потужністю в 201 силу. Трохи пізніше виробник обіцяє версію з 2,5-літровим двигуном.

Нове покоління Hyundai Elantra було представлене майже півроку тому, а тепер лінійку моделі доповнило спортивне виконання N Line.

Фото: Hyundai Elantra N Line / Hyundai

Свої спортивні моделі Hyundai позначає однією літерою N, а стилізацію під спорт називає N Line. Та Elantra в такому виконанні виявилась цікавішою, оскільки отримала ще й жорстку підвіску та потужніший мотор.

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1,6-літровий Gamma T-GDI на 201 к.с. і 265 Нм знайомий за такими моделями, як седан Elantra Sport попереднього покоління та спортивний хетчбек Veloster. Мотор може поєднуватися з шестиступінчастою механікою або семиступінчастим роботом.

Спортивний седан Elantra N Line отримав збільшені передні гальма, та жорсткішу підвіску, на додачу до потужнішого мотора. Також “підігріта” версія седана має розширений список електронних асистентів водіння та особливу графіку панелі приладів.



Зовнішнє оздоблення спортседана включає нову радіаторну решітку, нові бампери з великими повітрозаборами спереду та масивним дифузором ззаду, здвоєні патрубки вихлопної системи, 18-дюймові диски, задній спойлер та глянцеві чорні молдинги.

Інтер’єр седана N-лінійки від звичайної Elantra відрізняють кермо, крісла, легкосплавні педалі, металеві акценти в обробці, червона нитка прошивки. Можливості для більшої персоналізації надасть каталог аксесуарів N Performance, однак він стане доступним пізніше.

Hyundai Elantra N Line надійде в продаж до кінця цього року.

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