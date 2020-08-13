Спортивная версия четырехдверки получила 1,6-литровый турбомотор мощностью в 201 силу. Чуть позже производитель обещает версию с 2,5-литровым двигателем.

Новое поколение Hyundai Elantra было представлено почти полгода назад, а теперь линейку модели дополнило спортивное исполнение N Line.

Фото: Hyundai Elantra N Line / Hyundai

Свои спортивные модели Hyundai обозначает одной буквой N, а стилизацию под спорт называет N Line. Но Elantra в таком исполнении оказалась интереснее, поскольку получила еще и жесткую подвеску и более мощный мотор.

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1,6-литровый Gamma T-GDI на 201 л.с. и 265 Нм, знаком по таким моделям, как седан Elantra Sport предыдущего поколения и спортивный хэтчбек Veloster. Мотор может сочетаться с шестиступенчатой механикой или семиступенчатым роботом.

Спортивный седан Elantra N Line получил увеличенные передние тормоза и более жесткую подвеску, кроме более мощного мотора. Также “подогретая” версия седана имеет расширенный список электронных ассистентов вождения и особую графику панели приборов.



Наружная отделка спортседана включает новую радиаторную решетку, новые бамперы с большими ветрозаборами спереди и массивным диффузором сзади, сдвоенные патрубки выхлопной системы, 18-дюймовые диски, задний спойлер и глянцевые черные молдинги.

Интерьер седана N-линейки от обычной Elantra отличают руль, кресла, легкосплавные педали, металлические акценты в отделке, красная нить прошивки. Возможности для большей персонализации предоставит каталог аксессуаров N Performance, однако он станет доступным позже.

Hyundai Elantra N Line поступит в продажу до конца этого года.

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