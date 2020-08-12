Это роскошный кроссовер с максималкой в 305 км/ч, который производитель называет "Абсолютный Бентайга".

Самый мощный представитель модели Bentayga обновился, вслед за базовой моделью с V8. Скоростной кроссовер оставил за собой статус самого быстрого серийного кроссовера на планете.

Высокая производительность соответствует непревзойденному мастерству исполнения;

6,0-литровый W12 мощностью 626 л.с. 900 Нм;

Максимальная скорость 306 км/ч; 0-100 км/ч за 3,9 секунды;

Смелый внешний вид в каждой детали подчеркивает чрезвычайные ходовые качества;

Уникальный интерьер с отделкой Alcantara и эксклюзивными деталями;

Мощный двигатель W12, изготовлен вручную и протестирован в Крю;

Топливная эффективность, благодаря дезактивации цилиндров двигателя и технологии "паруса";

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Обновленный кроссовер получил собственный набор бамперов и 22-дюймовых колесных дисков, карбоновую отделку интерьера. Кроме того версию Bentayga Speed ​​отличают спойлер на дверцу багажника и большее количество хромированных молдингов на кузове. За доплату весь хром можно заменить на темный, а передний сплиттер, спойлер и накладки на пороги – из углепластика.

Впервые для отделки определенных элементов салона Bentayga предложена алькантара. Bentayga Speed ​​получил полностью цифровую приборную панель, модернизированный проекционный дисплей и новую мультимедийную систему с 10,9-дюймовым монитором и возможностью беспроводного подключения Apple CarPlay.

Половина из 12 цилиндров Bentley Bentayga Speed ​​могут "отключаться", экономя топливо. Этот процесс регулирует 8-ступенчатый автомат, он же распределяет крутящий момент между осями. Ходовая часть кроссовера включает активные стабилизаторы поперечной устойчивости, перенастроенную систему контроля вектора тяги, а также четыре настройки ездовой электроники: Comfort, Sport, Bentley (специально запрограммированный в Крю и отражает взгляд инженеров на баланс роскоши и спортивности), а также Custom, в котором водитель может сам подбирать нужные параметры. Опционально внедорожник оснащается карбон-керамическими тормозами, более производительными, легче стандартных на 20 кило и невероятно дорогими.

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