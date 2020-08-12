Це розкішний кросовер з максималкою у 305 км/год, котрий виробник називає "Абсолютний Бентайґа".

Найпотужніший представник моделі Bentayga оновився, слідом за базовою моделлю з V8. Швидкісний кросовер залишив за собою статус найшвидшого серійного кросовера на планеті.

Висока продуктивність відповідає неперевершеній майстерності виконання;

6,0-літровий W12 потужністю 626 к.с. 900 Нм;

Максимальна швидкість 306 км/год; 0-100 км/год за 3,9 секунди;

Сміливий зовнішній вигляд у кожній деталі підкреслює надзвичайні ходові якості;

Унікальний інтер'єр з обробкою Alcantara та ексклюзивними деталями;

Потужний двигун W12, виготовлений вручну та протестований у Крю;

Паливна ефективність, завдяки дезактивації циліндрів двигуна та технології “вітрила”;

Розширений набір підключених служб My Bentley, за допомогою вбудованої SIM-карти

Оновлений кросовер отримав власний набір бамперів та 22-дюймових колісних дисків, карбонове оздоблення інтер’єру. Крім того версію Bentayga Speed ​відрізняють спойлер на дверці багажника та більша кількість хромованих молдингів на кузові. За доплату увесь хром можна замінити на темний, а передній спліттер, спойлер та накладки на пороги – з вуглепластику.

Вперше для оздоблення певних елементів салону Bentayga запропонована алькантара. Bentayga Speed ​отримав повністю цифрову приладову панель, модернізований проекційний дисплей і нову мультимедійну систему з 10,9-дюймовим монітором і можливістю бездротового підключення Apple CarPlay.

Половина з 12 циліндрів Bentley Bentayga Speed можуть “вимикатись”, заощаджуючи пальне. Цей процес регулює 8-ступінчатий автомат, він же розподіляє крутний момент між осями. Ходова частина кросовера включає активні стабілізатори поперечної стійкості, переналаштовану систему контролю вектора тяги, а також чотири налаштування їздової електроніки: Comfort, Sport, Bentley (спеціально запрограмований в Крю і відображає погляд інженерів на баланс розкоші та спортивності), а також Custom, у якому водій може сам підбирати потрібні параметри. Опційно позашляховик оснащується карбон-керамічними гальмами, продуктивнішими, легшими за стандартні на 20 кіло і невимовно дорогими.

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