Це розкішний кросовер з максималкою у 305 км/год, котрий виробник називає "Абсолютний Бентайґа".
Найпотужніший представник моделі Bentayga оновився, слідом за базовою моделлю з V8. Швидкісний кросовер залишив за собою статус найшвидшого серійного кросовера на планеті.
- Висока продуктивність відповідає неперевершеній майстерності виконання;
- 6,0-літровий W12 потужністю 626 к.с. 900 Нм;
- Максимальна швидкість 306 км/год; 0-100 км/год за 3,9 секунди;
- Сміливий зовнішній вигляд у кожній деталі підкреслює надзвичайні ходові якості;
- Унікальний інтер'єр з обробкою Alcantara та ексклюзивними деталями;
- Потужний двигун W12, виготовлений вручну та протестований у Крю;
- Паливна ефективність, завдяки дезактивації циліндрів двигуна та технології “вітрила”;
- Розширений набір підключених служб My Bentley, за допомогою вбудованої SIM-карти
Оновлений кросовер отримав власний набір бамперів та 22-дюймових колісних дисків, карбонове оздоблення інтер’єру. Крім того версію Bentayga Speed відрізняють спойлер на дверці багажника та більша кількість хромованих молдингів на кузові. За доплату увесь хром можна замінити на темний, а передній спліттер, спойлер та накладки на пороги – з вуглепластику.
Вперше для оздоблення певних елементів салону Bentayga запропонована алькантара. Bentayga Speed отримав повністю цифрову приладову панель, модернізований проекційний дисплей і нову мультимедійну систему з 10,9-дюймовим монітором і можливістю бездротового підключення Apple CarPlay.
Половина з 12 циліндрів Bentley Bentayga Speed можуть “вимикатись”, заощаджуючи пальне. Цей процес регулює 8-ступінчатий автомат, він же розподіляє крутний момент між осями. Ходова частина кросовера включає активні стабілізатори поперечної стійкості, переналаштовану систему контролю вектора тяги, а також чотири налаштування їздової електроніки: Comfort, Sport, Bentley (спеціально запрограмований в Крю і відображає погляд інженерів на баланс розкоші та спортивності), а також Custom, у якому водій може сам підбирати потрібні параметри. Опційно позашляховик оснащується карбон-керамічними гальмами, продуктивнішими, легшими за стандартні на 20 кіло і невимовно дорогими.
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