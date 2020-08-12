Новий електрокар справить офіційну прем'єру 9 вересня, а днями пройшов сертифікаційну перевірку, в ході якої він показав здатність долати на повному заряді батареї 517 миль. Вимірювання проводились за стандартами EPA.

Lucid Air оснащений акумуляторним блоком, що працює під напругою 900 вольт і за характеристиками близький до батарей гоночних електрокарів. Їх розробка велась більше десяти років, а на тестових прототипах вони встигли проїхати більше 20 мільйонів миль.

Також цікаво: У нового Mercedes-Benz G-Class буде дешева версія з 2-літровим мотором

Фірма Atieva з 2018 року постачає акумулятори для високовольтних систем болідів гоночної серії Формула E. Ця фірма є дочірньою компанією Lucid Motors, тож першому серійному автомобілю Lucid дістались найкращі наробки у цій царині.

Показник у 500 миль пробігу є надзвичайним, оскільки до цього часу вершиною технологічності була цифра 400. Tesla Model S змогла досягти такого результату лише через вісім років, після свого дебюту. А тут стартап без жодного автомобіля у продажу виходить одразу з таким козиром.



Фото: результати тестування Lucid Air, у яких 517 миль вказано, як середній пробіг, а максимальний сягає 745 миль, а це вже майже 1200 кілометрів / Electrek

Поки не ясно, яка версія Lucid Air показала пробіг у 832 кілометри на одному заряді. Ймовірно, на тести відправили топове виконання з двома електромоторами загальною потужністю у 1013 кінських сил та акумулятором на 130 кіловат-годин. Варто зазначити, що у найбільш далекобійної Tesla Model S Long Range Plus із запасом ходу 402 милі (647 км) ємність акумулятора скромніша – 100 кіловат-годин.

Прем'єра Lucid Air запланована на 9 вересня. Випускати електричні седани будуть на заводі у місті Каса-Гранде, штат Арізона. Перші автомобілі в особливій комплектації продаватимуть по 165 000 доларів.

Дивіться також: Audi офіційно представила S3 2021 року