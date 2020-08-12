Спортивні седан та хетч з'являться у німецьких дилерів вже цієї осені.

Нове покоління A3 компанія Audi показала наприкінці минулого місяця, а тепер розкрила деталі про спортивні виконання обох кузовних версій. “Більше динаміки, більше потужності, більше задоволення від водіння” – так описує дві свої новинки виробник з Інгольштадту.

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Audi S3 Sportback та S3 Sedan отримали один 310-сильний турбомотор на двох. Дволітровий TFSI працює в парі з семипозиційним роботом, що дозволяє і седану, і хетчбеку прискорюватись з місця до 100 км/год за 4,8 секунди. Максимальна швидкість обох автомобілів становить 250 км/год.

Візуально S3 Sportback та S3 Sedan можна відрізнити від A3 за шестикутною решіткою Singleframe з сотами, збільшеним повітрозабірниками у передньому бампері, масивному задньому дифузору і чотирьом вихлопним патрубкам.

Порівняння: нові Audi A3 та Audi S3 в кузові седан

Нові S3 додали в габаритах, порівняно з актуальним поколінням. Sportback став довшим на три сантиметри, а седан виріс в довжину на чотири сантиметри. Оснащення S-моделей включає інтелектуальну спортивну підвіску, здатну регулювати кліренс на 15 міліметрів. S3 2021 можна буде придбати з 18-дюймовими колісними дисками, а за доплату їх можна змінити на 19-дюймові.

Порівняння: нові Audi A3 Sportback та Audi S3 Sportback

Інтер’єр S3 передбачає поєднання натуральної шкіри, алюмінію, карбону та матеріалу, виготовленого з перероблених пластикових пляшок – ним обтягнуті крісла.

Нові S3 отрималі віртуальну панель приладів та інформаційно-розважальний комплекс третього покоління, із точкою доступу Wi-Fi та технологією прогнозу розвитку дорожньої ситуації. Віртуальний ключ Audi Connect дозволить власникам замикати і відмикати автомобіль, а також запускати двигун, через свій смартфон.

Фото: Audi S3 Sedan та Sportback 2021 модельного року / Audi

Прийом замовлень на нові Audi S3 стартує в європейських країнах у серпні 2020 року, а в автосалонах машини з’являться у жовтні. У Німеччині ціни на S3 Sportback починаються від 46 302 євро, S3 Sedan обійдеться мінімум у 47 179 євро. На старті продажів клієнтам буде доступна лімітована серія Edition one в особливих кольорах кузову Python Yellow для Sportback та Tango Red для Sedan.

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