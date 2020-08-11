Раніше тим же двигуном почали оснащувати кросовер Levante, а тепер до нього приєдналась і пара седанів. Усі позначені, як Trofeo.

Лінійка спортивних версій Maserati Trofeo поповнилась двома седанами: Ghibli та Quattroporte. Разом з кросовером Levante, представленим трохи раніше, вони утворюють італійський триколор.

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В обох “гарячих” новинок під капотами 3,8-літрові V8 від Ferrari, як і у кросовера. Він продукує ті ж 590 к.с. і 730 Нм, а поєднується з 8-ступеневим автоматом ZF і заднім приводом, з механічним диференціалом підвищеного тертя.

Фото: лінійка Maserati Trofeo / Maserati

Maserati Ghibli Trofeo з V8 прискорюється до 100 км/год за 4,3 секунди, а більший і важчий Quattroporte Trofeo робить це за 4,5 секунди. Максимальна швидкість в обох випадках становить 326 км/год. Нагадаємо, кросовер Levante Trofeo із тим же мотором витрачає на прискорення до сотні 4,1 секунди, а максимальна швидкість обмежена позначкою у 302 км/год.

Обидва “Трофейні” седани отримали динамічну систему контролю стійкості (Integrated Vehicle Control) за спортивним їздовим режимом Corsa та лонч-контролем. Усе це є й у кросовера.



Ghibli та Levante у виконанні Trofeo вирізняються 21-дюймовими алюмінієвими дисками Orione (у Levante вони 22-дюймові), молодша модель також може похвалитися вентильованим капотом. Вишивка Trofeo на підголівниках, оздоблення натуральною шкірою Pieno Fiore та специфічна графіка приладів підкреслюють спортивний характер седанів всередині. Обидві новинки отримали модернізований комплекс допомоги водію та нову мультимедійну систему з 10,1-дюймовим екраном.

Maserati розраховує почати продажі Ghibli Trofeo та Levante Trofeo у четвертому кварталі цього року, ціни поки не оголошені, однак уявлення, про різницю між стандартними моделями і спортивними дає прайс-лист Levante, котрий у виконанні Trofeo виявився дорожчим за версію Levante GTS більш, ніж на 40 тисяч євро.

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