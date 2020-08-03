Японський автовиробник додав у лінійку моделі модернізований дизельний мотор 2.8 1GD-FTV, нові комплектації та нові системи активної безпеки.

У Японії продажі оновленого Toyota Land Cruiser Prado вже розпочато.

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Головне нововведення для Prado 2021 – збільшена потужність 2,8-літрового турбодизеля. Після модернізації (більші турбіна та інтеркулер, нова поршнева група) двигун генерує 204 к.с. і 500 Нм крутного моменту, замість 177 к.с. і 450 Нм у попередника. Середня витрата пального у нового дизеля складає 8,9 л/100 км. Бензиновий 2,7-літровий мотор залишили без змін, як і шестиступеневий “автомат” з повним приводом.

Крім того, оновлений Toyota Land Cruiser Prado отримав поліпшений комплекс Toyota Safety Sense, що входить у базове оснащення усіх виконань моделі. Тепер електроніка виявляє піхоходів та велосипедистів на більшій відстані, а у дорожчих версіях з'явилась опція – моніторинг поперечного трафіку ззаду, при виїзді зі стоянки. Комплектація TZ-G може похвалитись підрульовими перемикачами коробки передач. Також у якості опції пропонується дев'ятидюймовий екран мультимедійної системи, замість звичайного восьмидюймового.

Фото: Toyota Land Cruiser Prado 2021 / Toyota

Разом з технічним оновленням, виробник розширив список пакетних комплектацій, додавши версію TX L Package Black Edition. У такому виконанні позашляховик має темно-сріблясту решітку радіатора, чорні рейлінги, корпуси дзеркал і 18-дюймові алюмінієві колісні диски та ґрати на протитуманних фарах. Всередині такі версії відрізняють сріблястий декор, замість дерев'яного та чорна центральна консоль.

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