Німецький автовиробник анонсував небачену новинку. Дебют призначений на 2022 рік.

Mercedes-Benz Citan нового покоління, який розробляється спільно з концерном Renault-Nissan-Mitsibishi. Одночасно німецький автовиробник веде розробку абсолютно нової, хоча й близької за форматом, моделі, котру назвали T-Class.

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Це буде пасажирський мінівен “для родини та активного відпочинку”, повідомляє прес-реліз виробника. Він адресований покупцям дорогих версій авто, готових платити за індивідуальні особливості, такі як додатковий комфорт, оздоблення на власний смак чи персональне виконання. Як і Citan, T-Class розробляється спільно з альянсом RNM.

“T-class має нову структуру, дизайн та архітектуру, в яких поєднуються функціональність та цінність сприйняття, – говорить Горден Вагенер, головний директор з дизайну Daimler Group. “Завдяки нашій унікальній філософії дизайну Sensual Purity, ми створили привабливого сімейного компаньйона, який дав життя новому Т-класу. З його дизайном, пропорціями та цінністю сприйняття”.

Citan першого покоління часто критикували за те, що він був лише переробленою моделлю Renault, а Mercedes хоче мати наступником машину власної розробки, аби було “чітко помітно з першого погляду, що це член родини Mercedes-Benz”.

Mercedes підтвердив, що новий автомобіль буде доступний як у форматі ДВЗ, так і в повністю електричних версіях. Він матиме дві розсувні дверки обабіч, для “легкого та комфортного доступу всередину”.

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