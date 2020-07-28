Немецкий автопроизводитель анонсировал невиданную новинку. Дебют назначен на 2022 год.

Mercedes-Benz Citan нового поколения, который разрабатывается совместно с концерном Renault-Nissan-Mitsibishi. Одновременно немецкий автопроизводитель ведет разработку абсолютно новой, хотя и близкой по формату, модели, которую назвали T-Class.

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Это будет пассажирский минивэн "для семьи и активного отдыха", сообщает пресс-релиз производителя. Он адресован покупателям дорогих версий авто, готовых платить за индивидуальные особенности, такие как дополнительный комфорт, отделка по своему вкусу или персональное выполнения. Как и Citan, T-Class разрабатывается совместно с альянсом RNM.

"T-class имеет новую структуру, дизайн и архитектуру, в которых сочетаются функциональность и ценность восприятия, – говорит Горден Вагенер, главный директор по дизайну Daimler Group. –Благодаря нашей уникальной философии дизайна Sensual Purity мы создали привлекательного семейного компаньона, который дал жизнь новому Т-классу. С его дизайном, пропорциями и ценностью восприятия".

Citan первого поколения часто критиковали за то, что он был лишь переработанной моделью Renault, а Mercedes хочет иметь преемником машину собственной разработки, чтобы было "четко заметно с первого взгляда, что это член семьи Mercedes-Benz".

Mercedes подтвердил, что новый автомобиль будет доступен как в формате ДВС, так и в полностью электрических версиях. Он будет иметь две раздвижные дверки с двух сторон, для "легкого и комфортного доступа внутрь".

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