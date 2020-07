Премия Red Dot Best of the Best 2020 досталась сразу двум продуктам японской марки, что является незаурядным достижением.

Акустическая панель Silentum, учебный робот Mabot, автоматизированный автомобиль EcoProFleet или зимняя куртка Arctic Patrol Modular Parka не имеют ничего общего с полностью электрическим автомобилем Honda e и мотоциклом Fireblade SP, кроме того, что они станут частью экспозиции музея Red Dot Design Museum в немецком городе Эссен.

Red Dot Design Museum – это чудо стиля и современного дизайна в продуктах, которыми мы пользуемся каждый день. Музей расположен в здании промышленного комплекса угольной шахты “Золлверейн”, построенного в 1932 году.

Два продукта Honda стали частью новых экспозиций Музея Red Dot, они представляют “Вехи современного дизайна” (Milestones in Contemporary Design) и “Дизайн на сцене” (Design on Stage). Электрический хетчбек Honda e присоединился к 75 лучшим товарам в своей экспозиции "Milestones". Электромобиль также получает вторую награду “Умный продукт” Red Dot 2020.

Фото: мотоцикл и электрокар Honda в музее дизайна Red Dot / Аutoevolution

Тем временем, байк с длинным именем CBR1000RR-R Fireblade SP принес японскому производителю не только спортивные успехи, но и награду дизайна для категории мотоциклов. В музей взяли уличную версию байка RC213V с MotoGP.

