Желающие смогут заказать такой тюнинг со следующего года. Правда, сначала только в Южной Корее.

Hyundai с буквой N имеют три уровня улучшений. Модели, как Veloster N, представляют собой самые мощные и производительные версии авто. Модели, отмеченные шильдиком N Line, имеют эксклюзивные эстетические обновления. А для тех, кто уже имеет Hyundai, но хочет обновить его до N-уровня, южнокорейская компания предлагает детали из наборов N Performance.

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Сейчас каталог N Performance предлагает детали только для двух моделей – i30 и Veloster. Компанию им со следующего года составит и обновленный кроссовер Santa Fe.

Экстерьерный пакет состоит из агрессивного обвеса, решетки радиатора N-версии, спойлера, уникальных 21-дюймовых колес, тормозных механизмов от N, карбонового диффузора, накладок на зеркала.

Фото: Hyundai Santa Fe с набором деталей N Performance / Hyundai

Интерьер кроссовера можно модернизировать спортивными сиденьями, обтянутыми алькантарой, и украсить карбоновым декором.

Hyundai не сообщает, будут ли эти детали доступны для заказа в других странах.

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